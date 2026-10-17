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אירוע חירום בבני ברק

בני ברק: פעוט בן שנתיים במצב קשה לאחר שטבע באמבטיה

פעוט כבן שנתיים נמצא מחוסר הכרה בביתו בקרית ויז'ניץ בבני ברק • צוותי החירום העניקו טיפול מציל חיים ופינו אותו לבית החולים שיבא במצב קשה

אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)

אירוע חירום קשה התרחש היום (שבת) ב, כאשר פעוט כבן שנתיים נמצא מחוסר הכרה בביתו בקרית ויז'ניץ לאחר שטבע באמבטיה. צוותי החירום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה.

אליהו לינטופ, חובש באיחוד הצלה שהגיע למקום, מסר: "בני משפחתו סיפרו לי כי הילד טבע באמבטיה ואיבד את הכרתו. הענקתי לו טיפול רפואי שכלל מתן סיוע נשימתי ולאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר קשה".

על פי הדיווח שהתקבל במוקד מד"א במרחב דן, הפעוט נמצא מחוסר הכרה בביתו. כוחות ההצלה הגיעו במהירות למקום והחלו בטיפול רפואי מתקדם.

חובש מד"א מנחם אינדיג וחובש ביחידת האופנועים של מד"א יהודה לונדנר, שטיפלו בפעוט, מסרו: "ראינו את הפעוט כשהוא מחוסר הכרה, לאחר שנמצא מחוסר הכרה בבית בבני ברק. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

הפעוט פונה לבית החולים שיבא תל השומר להמשך טיפול רפואי. נסיבות האירוע המדויקות טרם התבררו.

בני ברקפעוטקרית ויז'ניץאירוע חירום

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