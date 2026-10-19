אירוע קשה התרחש הבוקר (יום שני) במוסד חינוכי בבני ברק, כאשר ילד בן שמונה נפצע באורח קשה לאחר שאצבעו נקטעה במלואה בעקבות טריקת דלת כבדה.

על פי הדיווח שהתקבל ממשה פרויליך, חובש איחוד הצלה שטיפל בילד, הפציעה אירעה כאשר דלת כבדה נטרקה על אצבעו של הילד. "חבריו סיפרו לנו כי דלת כבדה נטרקה לו על האצבע שנקטעה", מסר פרויליך. "בסיוע חובשים נוספים הענקתי לו טיפול רפואי והנחנו את חלק האצבע שנקטע בתוך שקית קרח ולאחר הוא פונה לבית חולים, שם ינסו הרופאים להציל ולאחות את האצבע".

צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים, כשחלק האצבע שנקטע הונח בתוך שקית קרח בניסיון להצילו.

הילד פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני. בבית החולים ינסו הרופאים לאחות את האצבע שנקטעה.