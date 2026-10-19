אירוע יוצא דופן שהתרחש ביום שישי האחרון בשכונת הרת'סטון שבליקווד הסתיים בהפגנת חסד קהילתית מרשימה.

משפחה שהגיעה להכין אולם בבית כנסת מקומי לקראת שבת שבע-ברכות גילתה כי חברת הקייטרינג שאמורה הייתה לספק את המזון לא הגיעה למקום, כך דווח באתר לייקווד אלרטס.

הגילוי התרחש כעשרים דקות בלבד לפני תפילת מנחה של ערב שבת. בני המשפחה נכנסו לאולם ומצאו אותו ריק לחלוטין — ללא כל מזון או הכנה לסעודה.

הידיעה על המצב המורכב פשטה במהירות ברחבי השכונה, בזמן שכבר לא מאפשר התארגנות מחודשת של קייטרינג חילופי. תושבי האזור החלו לפעול באופן מיידי כדי לספק פתרון.

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תושבים רבים תרמו מאכלים מתוך ארוחות השבת הפרטיות שהכינו עבור משפחותיהם, הוציאו מנות מגוונות מהמקפיאים הביתיים, ואף דאגו לסידורים מהירים של העברת מזון נוסף מאולמות שמחה ומאירועים סמוכים שהתקיימו באזור.

מחווה מרגשת נוספת נרשמה מצדו של בית כנסת מקומי אחר בשכונה, שבו התקיימה בליל שבת תוכנית לימודים מיוחדת לילדים. עבור המשתתפים הצעירים בתוכנית הוכנו מבעוד מועד מאכלי טשולנט וקוגל ככיבוד. לאחר שמתפללי בית הכנסת והמארגנים קיבלו את אישורם ורשותם של הילדים עצמם לוותר על הכיבוד שיועד עבורם, הועברו המאכלים החמים במהירות לטובת סעודת השבע-ברכות.

עם סיומה של תפילת ערבית של ליל שבת, הודות להירתמות המהירה והנדיבות של בני השכונה, נאספה כמות מזון מספקת ומגוונת שהספיקה עבור כל שלוש סעודות השבת. מה שהחל כמשבר חמור ברגעים האחרונים שלפני כניסת השבת הפך למפגן של אחדות וערבות הדדית שהבטיח את קיומה של השמחה כסדרה.