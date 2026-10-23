גן ילדים ( צילום: שאטרסטוק )

ועד העובדים של הגננות ותומכות החינוך בבני ברק הודיע הבוקר (יום שישי) על צעד מחאה, במסגרתו יום הלימודים בגנים ביום שני הקרוב יחל רק בשעה 9:30 – במקום בשעה שמונה בבוקר כרגיל.

בהודעה שנשלחה להורים נמסר כי העיצומים מגיעים בעקבות הרעת תנאים ופעולות חד־צדדיות מצד העירייה כלפי הגננות ותומכות החינוק, כך לפי טענת הוועד. בהתאם להנחיית ועד העובדים, ההורים נדרשו שלא להביא את הילדים לגנים לפני השעה 9:30. עוד נמסר כי במידה ויחול שינוי בהנחיות הוועד, תישלח הודעה מעודכנת להורים.

צעד המחאה מגיע על רקע מתיחות ממושכת בין ועד העובדים להנהלת העירייה. בחודשים האחרונים התפתחו עימותים סוערים בין עובדי העירייה להנהלה בנושאים שונים, כאשר הוועד טוען לפגיעה בתנאי העבודה ובשכר העובדים.

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גורם בעיריית בני ברק מסר: "הנפגעים הגדולים מהצעד של ועד העובדים הם האמא שתפסיד שעתיים עבודה או האבא שיפסיד שעת לימוד בכולל על כל המשמעויות שזה יכול לגרום להם וכן צוות הגן - גננות וסייעות שלא יקבלו שכר על שעה וחצי שלא עבדו. חבל!"