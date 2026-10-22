העימותים בכניסה לאלעד - צילום: סעיף 27א העימותים בכניסה לאלעד | צילום: צילום: סעיף 27א 10 10 0:00 / 1:55

מאות מפגינים התאספו הלילה (רביעי) בכניסה לאלעד, ברחובות רבי יהודה הנשיא וחוני המעגל, בסמוך לישיבות "תורה בתפארתה" ו"כנסת יחזקאל" בראשות הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר. ההתקהלות נערכה בעקבות מעצרו של הבחור אלחנן דמתי, תלמיד ישיבת תורה בתפארתה, שהוסגר לידי המשטרה הצבאית.

במהלך העימותים שהתפתחו במקום הושלכו רימוני הלם לתוך מתחמי הישיבות. לפחות חמישה בחורים נפגעו באורח קל מפגיעת הרימונים, ביניהם בחורים ששהו בתוך מתחם הישיבה עצמה. בחור אחד פונה לבית החולים בילינסון לקבלת טיפול, ואילו יתר הנפגעים טופלו במקום. נוסף על כך דווח על בחורים נוספים שנפגעו במהלך העימותים. מוקדם יותר נערכו תדרוכים לכוחות גדולים של יס"מ ומג"ב ממחוז מרכז, בפיקוד מפקד תחנת משטרת ראש העין, לקראת פיזור ההתקהלות. במהלך האירועים ספג מפקד התחנה שקית זבל שהושלכה לעברו ופגעה בראשו. הכוחות הגיעו לאזור כשברשותם אמצעים לפיזור הפגנות, ובהמשך התפתחו עימותים קשים. בעקבות ההתפתחויות הוזעקו למקום רבני הישיבות, בניסיון להביא להרגעת הרוחות ולמנוע את המשך העימותים בתוך מתחמי הישיבות.

העימותים בכניסה לאלעד - צילום: סעיף 27א העימותים בכניסה לאלעד | צילום: צילום: סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:47

ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך מרדכי אטינגר, קרא לבחורי ישיבתו להתכנס לשיחה, במטרה להרגיע את הרוחות ולהביא לסיום המהומות.

האירועים החלו לאחר שהבחור אלחנן דמתי, תלמיד ישיבת "תורה בתפארתה", התייצב בתחנת המשטרה בכפר סבא בעקבות זימון שקיבל בעניין אירוע תעבורתי. במהלך בדיקת פרטיו התברר כי הוא מוגדר עריק משירות צבאי, והוא הוסגר לידי המשטרה הצבאית. בהמשך נגזרו עליו עשרה ימי מאסר.

בעקבות המעצר התאספו מאות מפגינים מהפלג הירושלמי באזור תחנת המשטרה בכפר סבא, והמחאה התפשטה גם לצומת רעננה ולכביש 4. בהמשך הגיעו תלמידי הישיבה להפגין בכניסה לאלעד, והמתיחות במקום הלכה וגברה עד להתפתחות העימותים הקשים. בתיעוד מרחפן נראה מעצר של בחור ישיבה מתוך המוני המפגינים בכניסה לעיר.