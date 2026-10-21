מזג האוויר היום (יום רביעי) יהיה מעונן חלקית, כאשר בשעות הבוקר צפוי גשם מקומי לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו במעט ויהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום חמישי יחול מהפך במזג האוויר: השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית, הטמפרטורות יעלו והלחות תרד בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים צפויות רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
ביום שישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז, ומשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 14-23
תל אביב: 18-26
באר שבע: 16-25
חיפה: 20-25
טבריה: 20-30
צפת: 17-24
אילת: 22-30
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