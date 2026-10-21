( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

מזג האוויר היום (יום רביעי) יהיה מעונן חלקית, כאשר בשעות הבוקר צפוי גשם מקומי לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יעלו במעט ויהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.