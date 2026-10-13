סקר דעת קהל שנערך בקרב בני העדה השיעית בלבנון חושף עמדות מפתיעות כלפי חיזבאללה וכלפי האפשרות של הסכם עם ישראל. על פי הסקר, שנערך בחודש ספטמבר על ידי מכון Statistics Lebanon בקרב 800 משיבים מהעדה השיעית, 63.3% מהנשאלים תומכים בהסכם כלשהו עם ישראל.

הסקר, שפרטיו הובאו על ידי כתבת חדשות 12 ספיר ליפקין, מצביע על כך שכשני שלישים מהנשאלים סבורים כי יש להעביר את נשקו של חיזבאללה לידי המדינה הלבנונית. נתון זה מעיד על פער משמעותי בין המדיניות הרשמית של הארגון לבין עמדות חלק ניכר מהציבור השיעי.

כ-67% מהמשתתפים בסקר הביעו את הדעה כי חיזבאללה לא הצליח להשיג את מטרותיו בלחימה. הערכה זו מלמדת על פער בין המטרות שהארגון הציג בפני הציבור לבין האופן שבו חלק ניכר מבני העדה השיעית מעריכים את תוצאות המערכה ואת המחיר שנגבה בעבורה.

נתון בולט נוסף נוגע לעתידה של הנהגת חיזבאללה: רק 5.9% מהמשיבים הביעו תמיכה בהתחזקות ההנהגה הנוכחית בעתיד. שיעור נמוך זה עשוי להצביע על הסתייגות משמעותית בקרב חלקים מהציבור השיעי מהמשך הדרך של הנהגת הארגון.

הסקר בחן מגוון רחב של נושאים, ביניהם מידת האמון בחיזבאללה ובמוסדותיו, הערכת הישגי המלחמה ומחירה, האפשרות להעביר את הנשק לידי המדינה והעמדות ביחס להחלטות על מלחמה ושלום. יחד עם זאת, יש לציין כי מדובר במדגם של 800 בני העדה השיעית בלבד, ולא בסקר המייצג את כלל האוכלוסייה הלבנונית.