הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, הגיע אתמול (שני) לאולמות הבחינה של הרבנות הראשית לחזק ולברך את הנבחנים. הבחינות, שהחלו ביום ראשון, נמשכות מספר ימים, ובהן נבחנים למעלה מ-6,000 אברכים.

הדברים נאמרו ערב יום השנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שחל היום, ג' בחשוון. הראשון לציון פנה אל הנבחנים ואמר: "כשאנחנו מסתכלים על מסכת החיים של אבי מורי עטרת ראשי, הנושא שהיה חשוב לו יותר מהכל זה לימוד הלכה. ולא סתם ללמוד הלכה, אלא ללמוד הלכה בעיון עם המקורות, על פי מרן הבית יוסף".

הראשון לציון ציין את ההתפתחות המרשימה בלימוד ההלכה בשנים האחרונות: "אם נסתכל על המבחנים של הרבנות הראשית שגדלים מיום ליום, במהלך החודש הקרוב יגיעו לכאן בערך שבעת אלפים אברכים. בשנה שעברה הגענו כמעט לשלושה עשר אלף במהלך כל השנה, והשנה כנראה יהיה הרבה יותר. ברוך השם, כל כך הרבה אברכים יושבים ולומדים הלכה, כמו שאבא רצה ללמוד בית יוסף. זה דבר עצום".

הראשון לציון הדגיש את תפקידם העתידי של הנבחנים בקירוב לבבות: "אתם תהיו בסופו של דבר בחזית של הקירוב בעם ישראל. כשרב בא בצורה יפה ומכובדת ועורך את החופה, הוא מקדש שם שמיים ברבים, וזה דבר גדול מאוד. הרבה מאוד חילונים נפגשים עם הדת דרך החופה והקידושין".

הראשון לציון בירך את הנבחנים בברכה חמה: "אני מברך אתכם שתצליחו בעזרת השם, כולכם תצליחו במבחן. למדתם, עמלתם, שתצליחו".

בסיום דבריו הודה הראשון לציון למי שפעלו להוצאת הבחינות אל הפועל, ובראשם מנכ"ל המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית, יהודה אבידן. "זה לא היה פשוט בכלל להצליח לעשות את המבחנים בימים הללו. היינו צריכים להיאבק ולהתגבר על הרבה מכשולים כדי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל", ציין הראשון לציון.