השב"כ פרסם היום (יום ה') נתונים חמורים על פעילות הסיכול הביטחונית בקרב תושבי הנגב והדרום. מתחילת שנת 2026 נעצרו לחקירה 72 תושבים בחשד למעורבות בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה.

67 מהעצורים הם אזרחי ישראל בעלי תעודת זהות כחולה. לפי השב"כ, נגד כ-50 מהעצורים כבר הוגשו כתבי אישום.

בין הפרשות שנחשפו: חוליה שפעלה ביישוב שגב שלום, ובה חמישה צעירים תושבי המקום. על פי ממצאי החקירה, חברי החוליה ביקשו להקים ביישוב "גדוד צבאי" בהשראת הגדודים הפלסטיניים ביהודה ושומרון, ולפעול במסגרתו לביצוע פיגועי טרור.

החקירה התנהלה לאחר מעצרם של חברי החוליה בחודשים מאי ויוני. לפי השב"כ, ראש החוליה פעל במשך תקופה ממושכת להקמת הגדוד על רקע זיקה פלסטינית, ופרסם ברשתות החברתיות תכנים המסיתים נגד מדינת ישראל.

לפי החשד, אחד מחברי החוליה הסכים להצטרף לגדוד ולבצע פיגועים: ירי לעבר תחנת המשטרה בשגב שלום ופיגוע משולב של דקירה וירי בתחנה המרכזית בבאר שבע. בחקירתו עלה כי צפה בסרטונים שנועדו ללמד אותו להכין מטעני חבלה.

חשוד נוסף הסכים, על פי החקירה, להצטרף לגדוד ולשמש כ"מהנדס" האחראי על הכנת מטענים נגד כוחות הביטחון. חשוד אחר, צעיר בגילו, הסכים להצטרף לתשתית ובמקביל תכנן לבצע באופן עצמאי פיגוע באמצעות מטען לאחר שחרורו ממעצר. בחקירתו עלה כי הוא תומך בארגון המדינה האסלאמית ותכנן במשך כשנתיים לבצע פיגוע דקירה בשם הארגון.

חבר חמישי בחוליה הסכים אף הוא להצטרף לגדוד והביע נכונות לבצע פיגוע בתחנת המשטרה בשגב שלום.

פרשה נוספת נחשפה בחודש יולי, עם מעצרו של עבדאללה ג'רג'אוי, אזרח ישראלי תושב שגב שלום. לפי השב"כ, בחקירתו עלה כי הסית לטרור ותכנן לבצע פיגוע במועדון "הפורום" בבאר שבע. עוד נטען כי עמד בקשר עם פעילים המזוהים עם ארגון המדינה האסלאמית, הביע רצון לצאת לזירות לחימה של הארגון בחו"ל והזדהה עם ארגוני טרור, בהם המדינה האסלאמית וחמאס.

בשב"כ מדגישים כי נגד כלל החשודים המוזכרים בפרשות הללו הוגשו במהלך השנה כתבי אישום חמורים לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, המייחסים להם עבירות טרור.

גורם בכיר בשב"כ מסר כי הפרשות שנחשפו, לצד מעצרים נוספים שבוצעו בתקופה האחרונה, "ממחישות את הסיכון הביטחוני הנשקף מכינונן של חוליות פעילים של אזרחים ישראלים", ובהן גם חוליות בעלות מאפיינים "סמי-צבאיים", המבקשות לקדם פיגועי טרור בשטח ישראל.

לדבריו, פעילות משותפת של השב"כ ומשטרת ישראל הביאה לחשיפת התשתיות, למעצר המעורבים ולסיכול התוכניות עוד בטרם התממשו.

בשב"כ אומרים כי המקרים שנחשפו מצביעים על מגוון ניסיונות לקדם פעילות טרור מצד פעילים תושבי הנגב. איסוף המידע, ניטור האיומים, שיבוש הפעילות ומעצר החשודים אפשרו לסכל את מימוש התוכניות לפיגועים.