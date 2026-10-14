שר הביטחון ישראל כ"ץ ערך סיור מבצעי בדרום לבנון, במהלכו שיגר אזהרה חריפה לחיזבאללה: אם הארגון יצטרף לאיראן בתקיפה על ישראל, הוא יאבד שטחים נוספים בדרום לבנון שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של מדינת ישראל.

בסיור השתתפו מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91 תא"ל יובל גז ומפקדים נוספים. השר סייר בקו הכפרים הראשון וקיבל סקירה מקיפה על מבצע "מחרשת הכסף" להרס תשתיות הטרור באזור.

"באתי לכאן כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים", מסר שר הביטחון. "כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון".

כ"ץ שיבח את מפקדי ולוחמי צה"ל על פעילותם הנחושה מול מחבלי חיזבאללה, והדגיש כי ישראל לא תיסוג מהאזורים שבשליטתה.

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"אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטאני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל", הבהיר שר הביטחון. "צה"ל ערוך לביצוע התמרון".

על פי דבריו, במקרה כזה כלל האוכלוסייה השיעית עד לקו האוואלי והזהראני תפונה צפונה, כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון. בנוסף, גם רובע הדאחייה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו.

"מעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון", הזהיר כ"ץ. הוא הוסיף מסר אישי למנהיג חיזבאללה: "נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל - ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי - עד שיחוסל גם הוא, ויישלח לפגוש את נסראללה ואת יורשו במעמקי הגיהינום".