( צילום: דובר צה"ל )

תרגיל משותף בין שייטת ספינות הטילים של זרוע הים לבין חיל הים היווני התקיים השבוע במימי הים התיכון, בהשתתפות ספינות טילים ישראליות ויחידות ימיות יווניות. האימון נוהל בהובלת מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל, לצד מפקד חיל הים היווני, אדמירל דימיטריוס אלפתריוס קטארס, וראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים של יוון, גנרל דימיטריוס חופיס.

הכוחות תרגלו מגוון תרחישים מבצעיים, ביניהם זיהוי וסיכול איומים במרחב הימי, הפלגה משותפת ככוח אחד, והטבעת כלי שיט עוין באמצעות ירי טילים. מצה"ל נמסר כי מדובר בשיתוף פעולה המעמיק את הקשרים המבצעיים בין שתי המדינות.

תיעוד מהתרגיל המשותף - צילום: דובר צה"ל תיעוד מהתרגיל המשותף | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:23