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תפילות בעולם החסידות

האדמו"ר מגור הגיע לבית החולים לטיפול מתוכנן

הרבי הגיע להדסה עין כרם בליווי בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר והעסקנים; הטיפול צפוי להימשך כשעתיים והאדמו"ר ישוחרר הערב • קבלת הקהל השבוע בוטלה • הציבור נקרא להתפלל לרפואת רבי יעקב בן יוטא הענא

האדמו"ר מגור ביציאה מבית החולים | צילום: ארכיון (צילום: ארכיון)

שליט"א הגיע הבוקר (ראשון) לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם הוא צפוי לעבור טיפול רפואי שתוכנן מראש.

הרבי הגיע למרכז הרפואי בליווי בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר, המשב"ק ר' לייבי פזניצבסקי והעסקן הגוראי ר' מוטי בבצ'יק. הטיפול, שאמור להימשך כשעתיים, צפוי להתחיל בשעה 15:30 אחר הצהריים. בסייעתא דשמיא, אם הכול יתנהל כמתוכנן, האדמו"ר ישוחרר לביתו בסביבות השעה 21:00.

בעקבות הטיפול והצורך במנוחה, הודע השבוע כי קבלת הקהל במעונו של האדמו"ר לא תתקיים, וכן תפילת מנחה בבית המדרש הגדול בירושלים תבוטל.

כפי שדווח אתמול, במוצאי שבת הגיעו בניו של האדמו"ר לתפילת רבים באוהל אדמו"רי בית גור בחצר ישיבת 'שפת אמת', שם העתירו לרפואתו השלמה והמהירה של אביהם.

כלל ישראל בכל מקום מתבקש לעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי יעקב בן יוטא הענא, בתוך שאר חולי ישראל.

והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

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