בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק נשא הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, דברי התעורררות נלהבים בסעודה שלישית לקראת יום הבחירות, בשליחות קודשו של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ.

הרב פתח את דבריו בציון מסירות הנפש של אביו האדמו"ר, והעיר כי אילו עמד כוחו עמו, היה נודד מעיר לעיר ומעורר את הציבור כפי שנהג במשך כל השנים.

"חובתנו הכללית היא להרבות כבוד שמים!", קרא הרב בפני הקהל, "שיהיו לצד הקדושה כמה שיותר קולות כתשובה נגד מהרסי הדת. כה שמענו מאבותינו ורבותינו, וכה מורה לנו מרן אדמו"ר שביקש ממני לעורר בדברים".

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האב"ד הדגיש כי אין להסתפק במילוי החובה המינימלית: "חובתו של כל חסיד היא לא להסתפק בקיום החוב הקדוש של הצבעה עבורו ועבור אנשי ביתו, אלא להשתדל להביא עוד קול אחד לפחות, על מנת להרבות מצביעים לתורה הקדושה".

בהמשך דבריו התייחס הרב למאבק הציבורי, והוסיף: "עלינו לראות כמה מוסרים גדולי ישראל את כוחם וזמנם. גדולי ראשי הישיבות נודדים מעיר לעיר, וגם עלינו החוב ליטול אחריות". בהקשר זה חשף אנקדוטה מרתקת: לאחר מערכת בחירות שבה זכתה יהדות התורה לשמונה מנדטים, נכנס אחד המקורבים אל האדמו"ר ושח בפניו על ההצלחה הגדולה. האדמו"ר הגיב בשיא הפשטות: "לא מעניין אותי כמה מקומות יש, אנחנו היינו צריכים לפעול למען כבוד שמים ולעשות ככל אשר ביכולתנו".

לקראת סיום דבריו, פנה אב"ד ויז'ניץ לבני הישיבות והבהיר את סדר העדיפויות הנדרש: "חובת תלמידי הישיבות היא להישאר בד' אמות של הלכה. אלו שנדרשים להצביע לא יפסיקו את לימודם אלא לרגע קט, ומיד לאחר שימלאו את חובתם ימהרו לחזור ולהמשיך ללמוד בהתמדה גדולה בישיבות". בסיום דבריו קרא לבחורי הישיבות להעביר אליו את שעות סדר יומם ולוחות הזמנים, והבטיח: "אכניס זאת לפני קדשו של אבי האדמו"ר.