ברוך דיין האמת: במהלך הלילה נפטרה לבית עולמה, בשיבה טובה, הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע"ה, אמם של הגאון רבי זבדיה כהן, רבה של תל אביב, הגאון רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר, הגאון רבי אביחי כהן, ר"מ בישיבת היכל מאיר, והגאון רבי זוהר כהן, ראש ישיבת "עטרת ראובן" בביתר עילית. הרבנית הייתה בת תשעים שנה בהסתלקותה.

הרבנית שושנה ע"ה הקימה את ביתה לתפארת יחד עם בעלה הצדיק הגה"צ רבי אליעזר כהן זצ"ל. במסירות רבה ועצומה לפעילותו הציבורית והתורנית של בעלה בבית הכנסת מוסאיוף, ובחינוכו של דור שלם מילדי ישראל במשך למעלה מחמישים שנה, גידלה את בניה לתורה ולמצוות ולמידות טובות.

על אף העוני הקשה ששרר בביתם השכור בשכונת בית ישראל, כאשר אושרה להם דירה מטעם הממשלה בשכונה חדשה שנבנתה בירושלים — משום מצבם הכלכלי הקשה והיותם משפחה ברוכת ילדים — ויתרה הרבנית על המעבר לדירה המרווחת. כאשר טיילה בשבת באותה שכונה וראתה אישה תולה כביסה, הכריזה ללא היסוס: "הילדים שלי לא יגדלו בשכונה כזאת!" בלבד שילדיה יגדלו בסביבה שכולה תורה.

הרבנית הייתה בעלת חסד עצום לשכנותיה. כאשר הייתה מבשלת וניחוחות הבישול היו מתפשטים לחצר הסמוכה, הייתה שולחת אחד מילדיה עם מנה מכובדת לשכנה גלמודה וערירית שהתגוררה לבדה באותה חצר.

בזמנים שהיא או אחד מבני המשפחה לא חשו בטוב, הייתה פונה מיד לביתו של המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל, עוד טרם התפרסם שמו בעולם. הייתה חוזרת עם שקדים שעליהם חקוקים אותיות או עם קמיע כתוב, והייתה מספרת תמיד על הישועות שראתה.

נשים מדוכאות וסובלות היו באות לביתה ומוצאות אצלה אוזן קשבת, תמיכה ועידוד, עד שהיו יוצאות מחייכות ושמחות. הרבנית הייתה נזהרת מאוד מלשון הרע ורכילות, והייתה דוחה דיבורים שנאמרו לידה שלא כהלכה.

את כל זמנה הקדישה לילדיה מתוך מסירות ואהבה אין סופית, ללא יציאה לנופשים וחופשות. זכתה לראות את כל בניה וחתניה, נכדיה וניניה, הולכים בדרך ה'.

מסע ההלוויה יתקיים הבוקר. פרטים נוספים אודות ימי השבעה יפורסמו בהמשך.

תנצב"ה.