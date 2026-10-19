משרד הבריאות פרסם הוראה דחופה לתושבי כפר חב"ד, המחייבת הרתחת מים לפני כל שימוש לשתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים. ההחלטה התקבלה לאחר שבדיגום מים שבוצע ביישוב נמצאו תוצאות חריגות.

במשרד הבריאות הבהירו כי ניתן להמשיך ולהשתמש במים באופן רגיל לצורכי רחצה וניקיון. ההנחיה נכנסה לתוקף באופן מיידי, ותישאר בתוקפה עד שייערכו בדיקות חוזרות שיעידו על יציבות באיכות המים.

מה עומד מאחורי ההתראה?

ההוראה ניתנה בעקבות דיגום שבוצע ביישוב, שבו התגלו חריגות המחייבות זהירות מוגברת. משרד הבריאות נוהג להוציא הנחיות מסוג זה כאשר קיים חשש לזיהום מיקרוביאלי או כימי העלול לסכן את בריאות הציבור, במיוחד בקרב ילדים, קשישים ואנשים בעלי מערכת חיסונית מוחלשת.

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הרתחת מים היא אמצעי פשוט ויעיל להשמדת חיידקים וגורמי מחלה. מומלץ להרתיח את המים להרתחה מלאה – עד שמופיעות בועות גדולות – למשך דקה לפחות, ולאחר מכן לתת להם להתקרר לפני השימוש.

הנחיות לתושבים

שתייה ובישול: יש להרתיח את המים או להשתמש במים מינרליים בבקבוקים.

צחצוח שיניים והכנת תרופות: רק מים מורתחים או מסוננים לפי ההנחיות.

רחצה: מותר כרגיל, אך יש להימנע מבליעת מים.

בעלי חיים: מומלץ גם להם לספק מים מורתחים או מסוננים.

תושבי היישוב מתבקשים לעקוב אחר עדכונים רשמיים של משרד הבריאות, המועצה המקומית או תאגיד המים באזור. בדיקות חוזרות צפויות להתבצע בימים הקרובים, וההנחיה תוסר רק כאשר התוצאות יהיו תקינות באופן עקבי.

מקרים דומים אירעו בעבר ביישובים שונים ברחבי הארץ. טיפול מהיר יחד עם שיתוף פעולה של התושבים מסייעים למנוע סיבוכים בריאותיים. בינתיים – יש להרתיח, להיזהר ולהמתין לעדכון הרשמי הבא.