תינוק בן חצי שנה מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים, לאחר שאובחן עם דלקת קרום מוח חיידקית. התינוק, שלא קיבל חיסוני שגרה, נדבק בחיידק ההמופילוס אינפלואנזה B.

התינוק הובא למיון הילדים כשהוא סובל מחום גבוה ומתחושה כללית רעה. הצוות הרפואי והסיעודי במיון ערך בירור מקיף, במסגרתו התברר כי התינוק חלה בדלקת קרום מוח חיידקית (מנינגיטיס) שנגרמה מהחיידק ההמופילוס אינפלואנזה B – חיידק שכלול בתוכנית החיסונים השגרתית.

התינוק הועבר ליחידה לטיפול נמרץ ילדים בניהולו של ד"ר ז'אק בראון. מצבו הוגדר כיציב והוא בהכרה מלאה. לאחר הטיפול שניתן לו על ידי הצוותים הרפואיים והסיעודיים, מצבו התייצב והוא צפוי לעבור להמשך אשפוז במחלקת הילדים בניהולה של פרופ' אורלי מגד.

ד"ר אמיר זילכה, רופא בכיר ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, ציין: "מיד עם האבחון כי התינוק סובל מדלקת קרום המוח חיידקית, הוא החל לקבל טיפול אנטיביוטי ובוצע מעקב וניטור הדוקים אחר מצבו".

"לצערנו", הוסיף ד"ר זילכה, "אנחנו נתקלים במקרים של תחלואה שעלולה להיות מסכנת חיים אותה ניתן למנוע באמצעות חיסון יעיל ובטוח. חיידק ההמופילוס אינפלואנזה B גורם לדלקת קרום המוח, לזיהום בדם (אלח דם) ולדלקת ריאות. תסמיני המחלה כוללים בין היתר חום, כאבי ראש, הקאות וערפול הכרה".

ד"ר זילכה הזהיר כי "מעבר לסכנות הבריאותיות המיידיות ואף מסכנות החיים, לדלקת קרום מוח חיידקית עלולות להיות השפעות ארוכות טווח על בריאות הילדים ותפקודם הנוירולוגי".