תושב יהודה ושומרון בן 32, שוהה בלתי חוקי בעל עבר ביטחוני, נעצר אתמול (ב') בתחנת הרכבת הקלה התת־קרקעית 'אהרונוביץ' בבני ברק, לאחר שנתפס מצלם ומסריט את המתקן התת־קרקעי.

האירוע החל בשעות הבוקר, כאשר מאבטחי הרכבת הקלה שמו לב לאדם המסתובב בתחנה ומצלם במכשיר הטלפון שלו את מתחם התת־קרקע באופן חריג, שחרג מהתנהגות רגילה של נוסע והעלה חשד מיידי.

שוטרי יחידת הרכבת הקלה של משטרת מחוז תל אביב הוזעקו למקום ופתחו בתחקור ראשוני של החשוד. במהלך התחקור ניסה האיש להטעות את הכוחות: הוא מסר מספר תעודת זהות והציג עצמו כתושב טייבה.

אולם בדיקה שערכו השוטרים בשטח חשפה תמונה שונה לחלוטין: מדובר בתושב יהודה ושומרון השוהה בארץ שלא כדין, שהתחזה לאזרח ישראלי ומסר פרטים כוזבים במטרה להימלט ממעצר.

בבדיקת זהותו האמיתית של החשוד התגלה נתון חמור נוסף: לאיש עבר ביטחוני, והוא היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים. על פי החשד, הוא אף השתתף בביצוע פיגועים נגד מטרות ישראליות.

החשוד נעצר במקום והועבר לחקירה מעמיקה בתחנת משטרת בני ברק, במטרה לברר עבור מי צילם את המתקן האסטרטגי התת־קרקעי ומה היו כוונותיו.

הבוקר (ג') יובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.