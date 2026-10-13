הפצצה בנתב"ג: האירוע הסתיים - נשלל החשד לאירוע בטחוני

חזרה מלאה לשגרה לאחר דקות ארוכות של חרדה: אירוע ביטחוני חריג שהקפיץ את נמל התעופה בן גוריון הבוקר (שלישי) הסתיים לפני זמן קצר בזיכוי מוחלט. קוד חירום הוכרז בשדה בעקבות הודעה אנונימית שהתקבלה על פצצה שהוטמנה לכאורה בתוך מטוס נוסעים של חברת התעופה האמריקאית "דלתא" (Delta) שהגיע בטיסה ישירה מניו יורק.

מיד עם נחיתתו, פונה המטוס במהירות רבה מכל נוסעיו ואנשי הצוות שהועברו בבטחה לטרמינל. בהתאם לנוהלי החירום הקפדניים, המטוס נגרר למסלול צדדי ומבודד, המרוחק מהטרמינלים המרכזיים, כדי לצמצם למינימום את הסכנה לחיי אדם ולתשתיות השדה במקרה של אירוע אמת.

סריקות קפדניות בשטח: אין אירוע ביטחוני

חבלני משטרת ישראל וכוחות הביטחון של רשות שדות התעופה עלו אל הסיפון וביצעו סריקות יסודיות ומקיפות ביותר בכל חלקי המטוס, בתאי המטען ובכבודת הנוסעים.

לפני זמן קצר התקבלה ההודעה הסופית והרשמית מגורמי הביטחון: הסריקות הסתיימו ללא שום ממצא חשוד, והאירוע הוגדר רשמית כהתרעת שווא. המטוס זוכה לחלוטין ונמל התעופה חזר לפעילות מלאה ולשגרה שוטפת. לוח הטיסות, ההמראות והנחיתות נמשך כסדרו ללא עיכובים נוספים. במקביל, נפתחה חקירה במטרה להתחקות אחר מקור ההודעה האנונימית הכוזבת.

הדרמה הקודמת: מטוס המטען האתיופי אולץ להסתובב באוויר

הדריכות הקיצונית בנתב"ג הבוקר מגיעה פחות מיממה לאחר דרמה אווירית חריגה אחרת בשמי המדינה: טיסת מטען של חברת אתיופיאן איירליינס (Ethiopian Airlines), שהייתה בדרכה מאדיס אבבה לישראל, סורבה כניסה למרחב האווירי של המדינה ואולצה להסתובב על עקבותיה כשעה בלבד לאחר ההמראה.

בבדיקה ביטחונית מהירה של רשימת אנשי הצוות – שהועברה לישראל באיחור כשהמטוס כבר היה באוויר – התברר כי לאחד הטייסים יש אזרחות אינדונזית. מאחר שאינדונזיה אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אזרחיה אינם מורשים לנחות בארץ ללא אישורים ביטחוניים מיוחדים מראש.

עם קבלת הזיהוי החריג, ניתנה הוראה מיידית לחברה האתיופית לעצור את הטיסה. המטוס נאלץ לרוקן את עודפי הדלק שלו אל הים, לשוב לבסיס האם באדיס אבבה, ורק לאחר שהטייס האינדונזי הוחלף באיש צוות המורשה להיכנס לישראל – המריאה הטיסה מחדש ונחתה בהצלחה בארץ.

היד הקשה והרגישות הביטחונית המרבית ביומיים האחרונים הן תוצאה ישירה של לקחי ניסיון הפיגוע הדרמטי בטיסת "פליי דובאי" (FlyDubai), במהלכו קצין ראשון בעל אזרחות עומאנית ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו לתוך נתב"ג.

בעקבות המחדל ההוא הוחלט על שינוי מהותי במערכי הפיקוח הביטחוני התעופתי.