בניין בשיפוץ קרס בתל אביב; שלושה חולצו מההריסות

( צילום: דוברות המשטרה )

חלק מבניין שעבר עבודות שיפוץ קרס הבוקר (יום רביעי) ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם במרכז תל אביב, והוביל לגיוס כוחות הצלה נרחבים לזירה.

כוחות גדולים של כבאות והצלה, מד"א ואיחוד הצלה הוקפצו למקום בעקבות חשש להימצאות לכודים בין ההריסות. לוחמי האש חילצו שלושה עובדי בניין שנלכדו במקום, ונערכות סריקות מקיפות כדי לשלול הימצאות של לכודים נוספים. עד כה לא אותרו נפגעים במקום. הבניין לא היה מאוכלס בדיירים, והלכודים שחולצו הם ככל הנראה עובדי בניין שעבדו במקום בעת הקריסה. נסיבות קריסת המבנה נבדקות.

זירת הקריסה בתל אביב - צילום: תיעוד מבצעי מד"א זירת הקריסה בתל אביב | צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:08

מכבאות והצלה לישראל מסרו כי "סמוך לשעה 09:40 התקבלו מספר קריאות במוקד 102 של כבאות והצלה אודות קריסת מבנה ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. כוחות חילוץ והצלה במקום. עד כה חולצו 3 לכודים. נמשכות סריקות אחר לכודים נוספים".

לדברי הכבאות, "מידע ראשוני עולה כי מדובר בבניין שנמצא בעבודות בנייה ולא מאוכלס בדיירים. הלכודים במקום ככל הנראה הינם עובדי בניין".

סריקות נרחבות בעקבות קריסת המבנה בתל אביב - צילום: כבאות והצלה לישראל סריקות נרחבות בעקבות קריסת המבנה בתל אביב | צילום: צילום: כבאות והצלה לישראל 10 10 0:00 / 0:19

מאיחוד הצלה נמסר כי "צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב עקב דיווח על מבנה מגורים שקרס במהלך עבודות שיפוצים. עד כה לא אותרו נפגעים בנפש".

ממד"א נמסר כי "בשעה 09:37 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן, על חלק מבניין בשיפוץ שקרס ברחוב נחלת בנימין פינת רוטשילד בתל אביב. בשלב זה לא אותרו נפגעים. נערכות סריקות במקום לוודא שאין לכודים".

המשטרה עדכנה כי "שוטרי מרחב ירקון פועלים כעת ברחוב נחלת בנימין פינת אחד העם בתל אביב, בעקבות דיווח על קריסת מבנה המצוי בבנייה ואינו מאוכלס. על פי הדיווח הראשוני, אין לכודים או נפגעים".

סריקות נרחבות בעקבות קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

סריקות נרחבות בעקבות קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

סריקות נרחבות בעקבות קריסת המבנה בתל אביב ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: דוברות המשטרה )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

זירת הקריסה בתל אביב ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )