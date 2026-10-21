מחוז ירושלים במשטרת ישראל השלים את ההיערכות המבצעית לקראת הילולת רחל אימנו, שתחל היום (יום רביעי) ותימשך עד מחר באזור קבר רחל.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, אישר תוכנית מבצעית מפורטת הכוללת הסדרי תנועה מיוחדים, במטרה לאפשר את קיום ההילולה בבטחה תוך שמירה על ביטחון המשתתפים והמבקרים והבטחת הסדר הציבורי.

במהלך ימי ההילולה יפרסו מאות שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב ומתנדבי משטרה במוקדי הפעילות ובצירים הסמוכים. כוחות אלה יאבטחו את האירוע, יכוונו את התנועה ויספקו מענה מבצעי בהתאם לצורך, תוך מאמץ לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בשגרת החיים.

חסימות כבישים והסדרי תנועה מיוחדים

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במסגרת ההיערכות יחולו שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה, וייחסמו הצירים הבאים:

צומת רוזמרין מכיוון בגין – ייסגר הנתיב הימני מבין שני הנתיבים המיועדים לפנייה שמאלה.

ציר 60 – תיחסם הפנייה ימינה למגיעים מכיוון הציר.

ציר מעלה דרגה – ייחסם לתנועה מכיוון הר חומה.

צומת רוזמרין – ייחסם כביש הכניסה המוביל לכיוון קבר רחל.

אזור מתחם טדי – ייסגרו לתנועה רחובות דוד איילון, ממערב וממזרח.

שעות החסימות

החסימות יחולו במועדים הבאים:

היום, יום רביעי: בין השעות 15:00 ל-02:00 בלילה שבין רביעי לחמישי.

מחר, יום חמישי: בין השעות 12:00 ל-24:00.

לנוחות המשתתפים תופעל מערכת שאטלים מאזור אצטדיון טדי אל מתחם ההילולה ובחזרה. הציבור מתבקש להחנות את כלי הרכב באזור האצטדיון ולהיעזר במערך ההסעות המאורגן להגעה לאירוע.

לנוכח עומסי התנועה הצפויים, ממליצה המשטרה לציבור להימנע ככל הניתן מהגעה ברכב פרטי לאזורי החסימות, להתעדכן ביישומון Waze, לנסוע בדרכים חלופיות ולהישמע להנחיות השוטרים והסדרנים שיוצבו בשטח.