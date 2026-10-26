המשטרה נערכת לאפשרות של ניסיונות לשבש את ההצבעה ביום הבחירות מחר (שלישי), כך דווח אמש (ב') בערוץ N12. בכיר בכירות המשטרה מסר כי קיימות התראות על הפגנות שנועדו להפריע למהלך ההצבעה ולחסום צירי תנועה מרכזיים, אך הוא העריך כי יום הבחירות יעבור בשקט יחסי.

כ-22 אלף שוטרים יוצבו מחר ברחבי הארץ, כך שכמעט בכל קלפי יוצב שוטר. במשטרה דירגו את הקלפיות לפי רמת הסיכון להתפתחות חיכוכים, ונערכים במיוחד במוקדים בציבור החרדי והערבי.

במשטרה הבהירו כי במידת הצורך יופעלו גם כוחות יס"מ כנגד מי שינסה להפריע למהלך ההצבעה.

כפי שנחשף ב'בבלי', מתגבשות בימים אלו יוזמות להפרת הסדר הציבורי ביום הבחירות. במסגרת תרחישים אלו, גורמים שונים מנסים לארגן הפגנות סוערות וחסימות של עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של בני ישיבות שנעצרו על רקע סוגיית הגיוס.

בקרב מארגני הצעדים הללו גורסים כי עצם הפגיעה בשיעור ההצבעה הכללי משרתת את מטרתם. הניסיון לייצר פרובוקציות בשטח ביום ההצבעה נועד להעלות את המחאה אל קדמת הבמה הציבורית, גם במחיר של הפרת הסדר הציבורי, חסימת צירים מרכזיים ומניעת אפשרות מציבור הבוחרים להגיע באופן חופשי לקלפיות ולממש את זכות ההצבעה.