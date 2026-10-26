לקראת יום הבחירות מפרסם הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, אגרת חיזוק מיוחדת תחת הכותרת "וזכור את בוראך בימי בחורותיך – בחירותך". במכתבו מזהיר הראש"ל מפני פגיעה בקודשי ישראל, קורא להתרחק ממחלוקות ולהרבות בתפילה.

הגרש"מ עמאר מתייחס בדבריו לתעמולת הבחירות ולמסרים של חלק מהמפלגות: "בימים אלו בהם נשמעים קולות וברקים של המפלגות השונות... דא עקא שיש כאלה שמניחים דרכי התנהלות אמיתיים, ונוטים לסמטאות צדדיות. ובמקום להציע את הקו המנחה אותם, מכריזים הכרזות של שנאה לדת חלילה, באומרם אם תבחרו בנו אנו נדרוס ונהרוס את יום השבת, ונתיר נישואין וגירושין כדרך כל העמים".

הראשון לציון מבהיר כי ניסיונות אלו אינם מבטאים חופש אמיתי: "יודעים אנו היטב שאין זה חופש ודרור, אלא התנתקות והתרחקות מהקדוש ברוך הוא, ומדרכי תורתנו הקדושה... אין אומתנו אומה אלא בתורה, ואין לנו קיום בתוך ים השנאה והאנטישמיות המקיף את עולמנו, אלא בהגנת השם עלינו".