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"וזכור את בוראך בימי בחירותיך"

ערב הבחירות: אגרת מיוחדת לציבור יראי ה' מהראש"ל הגרש"מ עמאר

לקראת הבחירות מפרסם הראשון לציון אגרת חיזוק מיוחדת, בה הוא מזהיר מפני מפלגות הפועלות נגד השבת והדת וקורא לזעוק בתפילה ולחזק את תלמודי התורה

הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

לקראת יום הבחירות מפרסם הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, אגרת חיזוק מיוחדת תחת הכותרת "וזכור את בוראך בימי בחורותיך – בחירותך". במכתבו מזהיר הראש"ל מפני פגיעה בקודשי ישראל, קורא להתרחק ממחלוקות ולהרבות בתפילה.

הגרש"מ עמאר מתייחס בדבריו לתעמולת הבחירות ולמסרים של חלק מהמפלגות: "בימים אלו בהם נשמעים קולות וברקים של המפלגות השונות... דא עקא שיש כאלה שמניחים דרכי התנהלות אמיתיים, ונוטים לסמטאות צדדיות. ובמקום להציע את הקו המנחה אותם, מכריזים הכרזות של שנאה לדת חלילה, באומרם אם תבחרו בנו אנו נדרוס ונהרוס את יום השבת, ונתיר נישואין וגירושין כדרך כל העמים".

הראשון לציון מבהיר כי ניסיונות אלו אינם מבטאים חופש אמיתי: "יודעים אנו היטב שאין זה חופש ודרור, אלא התנתקות והתרחקות מהקדוש ברוך הוא, ומדרכי תורתנו הקדושה... אין אומתנו אומה אלא בתורה, ואין לנו קיום בתוך ים השנאה והאנטישמיות המקיף את עולמנו, אלא בהגנת השם עלינו".

המכתב המלא

לנוכח המצב, קורא הגרש"מ עמאר לציבור להרבות בתפילה ולפעול למען החינוך הטהור: "אני קורא לכל בית ישראל שכל אחד ירבה תפילה ויפיל תחינתו לפני ה', שיצילנו מן השנאה ומן המחלוקת, וישיב לב התועים מדרכי ה', להתקרב לשולחן אבינו שבשמים, ולשמור על הזהות היהודית בציבוריות שלנו".

הראש"ל שם דגש מיוחד על תלמודי התורה: "לחזק את התלמודי תורה של תינוקות של בית רבן, שבהבל פיהם אנו חיים, ולדאוג שלא יהיה ילד יהודי שלא יודע 'שמע ישראל', ושלא רואה את אור השבת ויקרה".

הראשון לציוןהרב שלמה משה עמארתלמודי תורהבחירות 2025

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