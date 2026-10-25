דרמה תורנית-ציבורית נרשמה במוצאי שבת, כאשר הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א, ראש ישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, יצא לסבב שיחות מיוחד במעונות רבנים המתנגדים עקרונית להשתתפות בבחירות. מטרת הסבב: לשכנעם להסיר את התנגדותם לאור גודל השעה והסכנה לעולם התורה.

במהלך השיחות התבטא הגר"א סאלים בחריפות יוצאת דופן על חובת ההשתתפות במערכה, וציין כי "במערכה הגורלית הזו, מי שלא מצביע עובר על הלאו של 'לא תעמוד על דם רעך'".

שיאו של הסבב נרשם כאשר ביקר הגר"א סאלים במעונו של הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א, ראש ישיבת 'כף החיים'. הגרי"ח סופר, שהתנגד בשנים קודמות להשתתפות בבחירות, שמע את הדברים על מצבם של בני הישיבות והשתכנע להוציא מכתב פומבי הקורא לציבור להצביע.

בעקבות המפגש פרסם הגרי"ח סופר מכתב נדיר בכתב ידו, בו קרא לציבור לצאת ולהשתתף בבחירות.

הרבי מגור מסרב לחתום על קול הקורא בבלי | 22.10.26

לשון המכתב: "קריאה דחופה! לאור המצב בארץ הקודש, שבחורי ישיבות נרדפים, יש להישמע לדעת גדולי הדור וראשי הישיבות בגדר הוראת שעה, ולצאת ולפעול ולהצביע. בברכת התורה, אור לי"ד מרחשון תשפ"ז, יעקב חיים סופר".