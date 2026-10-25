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שינוי עמדה דרמטי

הגרי"ח סופר חתם על קריאה להצביע – לאחר שנים של התנגדות

הגר"א סאלים יצא לסבב במעונות רבנים מתנגדים והזהיר: "מי שלא מצביע עובר על 'לא תעמוד על דם רעך'" • ראש ישיבת 'כף החיים', שהתנגד בעבר, פרסם מכתב בכתב ידו: בחורי ישיבות נרדפים – הוראת שעה לצאת ולפעול

הגר"א סאלים במעונו של הגרי"ח סופר (צילום: באדיבות המצלם)

דרמה תורנית-ציבורית נרשמה במוצאי שבת, כאשר שליט"א, ראש ישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, יצא לסבב שיחות מיוחד במעונות רבנים המתנגדים עקרונית להשתתפות בבחירות. מטרת הסבב: לשכנעם להסיר את התנגדותם לאור גודל השעה והסכנה לעולם התורה.

במהלך השיחות התבטא הגר"א סאלים בחריפות יוצאת דופן על חובת ההשתתפות במערכה, וציין כי "במערכה הגורלית הזו, מי שלא מצביע עובר על הלאו של 'לא תעמוד על דם רעך'".

שיאו של הסבב נרשם כאשר ביקר הגר"א סאלים במעונו של הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א, ראש ישיבת 'כף החיים'. הגרי"ח סופר, שהתנגד בשנים קודמות להשתתפות בבחירות, שמע את הדברים על מצבם של בני הישיבות והשתכנע להוציא מכתב פומבי הקורא לציבור להצביע.

בעקבות המפגש פרסם הגרי"ח סופר מכתב נדיר בכתב ידו, בו קרא לציבור לצאת ולהשתתף בבחירות.

לשון המכתב: "קריאה דחופה! לאור המצב בארץ הקודש, שבחורי ישיבות נרדפים, יש להישמע לדעת גדולי הדור וראשי הישיבות בגדר הוראת שעה, ולצאת ולפעול ולהצביע. בברכת התורה, אור לי"ד מרחשון תשפ"ז, יעקב חיים סופר".

במקביל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, הגאון רבי משה מאיה, הגאון רבי אברהם סאלים והגאון רבי שמואל בצלאל, חברי מועצת חכמי התורה, נועדו במוצאי שבת עם הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', בשל חשש שהגר"מ צדקה יחתום על מכתב האוסר להצביע לש"ס.

הפגישה עסקה בסוגיית והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. לאחר ההסכמות בין גדולי ישראל בסוגיה, התבטא הגר"מ צדקה כי מי שמשתתף בבחירות – שיצביע לש"ס.

חוק הגיוסהרב אברהם סאליםהרב יעקב חיים סופרבחירות 2025

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