שלוש משפחות אברכים המתגוררות ברומא שבאיטליה במסגרת פעילות קירוב, שיגרו שאלה דחופה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לקראת יום הבחירות. המשפחות, הפועלות במסגרת כולל ובית ספר לקירוב שהוקמו בנשיאותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, תיארו בפנייתם את המורכבות הכרוכה בהגעה לארץ להצביע.

"האישה מורה בבית ספר קירוב והבעלים לומדים בכולל קירוב בקהילה", נכתב בשאלה. "השאלה היא האם צריכים לחזור לישראל להצביע בבחירות? ואם כן, האם שני בני הזוג צריכים לחזור?"

כותב השאלה הסביר את הקושי המעשי: "זה מורכב למצוא מי שישמור על הילדים, ולכן צריכים לטוס עם הילדים והעלויות מאוד גבוהות". המצוקה משקפת את המציאות של משפחות צעירות הנמצאות בשליחות, כאשר הטיסות הכרוכות בהגעה לארץ מהוות נטל כלכלי משמעותי.

בתשובה בכתב ידו, הכריע ראש הישיבה הגר"ד לנדו כי אין לפטור את הבעלים מהגעתם להצביע, אך הקל על הנשים במקרה של קושי ממשי. "אם הדבר ברור שבשום אופן אי אפשר למצוא סידור לילדים כשההורים יעדרו - יסעו הגברים לבד להצביע, והנשים תישארנה שם לבד לשמור על הילדים", הורה ראש הישיבה.

בעקבות ההוראה, החליטו משפחות הקירוב לפצל את הטיסה. הגברים יגיעו כבר ביום שני לארץ, יצביעו ביום שלישי בבוקר ומיד יטוסו חזרה לרומא. הנשים יצאו לארץ ביום שלישי בצהריים ויגיעו אחר הצהריים לישראל כדי להצביע.

"בעזרת השם, אני הולך לטוס ביום שני וחוזר בשלישי על הבוקר", תיאר אחד האברכים את ההתארגנות. "כל הגברים יוצאים בשני וחוזרים בשלישי על הבוקר, ואז בעזרת השם, הנשים יוצאות בשלישי, שמות את הילדים בבית הספר, עושות איתם תפילה ושיעור ראשון, וטסות מיד לשדה התעופה, להספיק לטיסה, ומגיעות אחרי צהריים לישראל, מצביעות ואז לוקחות מטוס בחזרה לרומא".

"זהו, שכר פסיעות, איזה זכויות, אשריכם ישראל, ברוך השם", סיכם האברך בסיפוק.