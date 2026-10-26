כינוס חירום התקיים בירושלים בהשתתפות חברי מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס וכ-200 ראשי ישיבות, רבני קהילות, ראשי מוסדות וגבאי בתי כנסת, לקראת מערכת הבחירות הקרובה. במעמד נשמעה קריאה נחרצת לכל בן תורה להירתם למערכה ולפעול בכל כוחו להצלחת התנועה.

בכינוס השתתפו חברי מועצת חכמי התורה: הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, הגאון הרב אברהם סאלים ראש ישיבת 'מאור התורה', הגאון הרב שמואל בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון הרב ראובן אלבז ראש ישיבת 'אור החיים', הגאון הרב יהודה כהן ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' והגאון הרב שלמה מחפוד גאב"ד 'יורה דעה'.

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בנוסף השתתפו עשרות ראשי ישיבות ורבני קהילות: הגאב"ד הגאון הרב שלמה זעפראני, הגאון הרב זכריה כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', הגאון הרב חיים כהן ראש ישיבות 'באר התלמוד', הגאון הרב יוסף סיטון ראש ישיבת 'משכן חיים', הגאון הרב בן ציון אטון ראש ישיבת 'ראשית חכמה', הגאון הרב דוד אברהם ראש מוסדות 'מפעלות החינוך' וראש ישיבת 'בניין אב', הגאון הרב שלמה ביתאן ראש ישיבת 'דעת חיים', הגאון הרב מרדכי צור נשיא ישיבת 'אש התלמוד', הגאון הרב יוסף לסרי ראש ישיבת 'אש התלמוד', הגאון הרב עובדיה יוסף ראש ישיבת 'אוהל יוסף', הגאון הרב יוסף יונה רב שכונת גבעת שאול, הגאון הרב יוסף בן עמרם מרבני גבעת שאול, הגאון הרב מרדכי ששון ראש ישיבת 'מבקשי תורה', הגאון הרב יצחק חיים סויסה ראש ישיבת 'תורה ודעת' ומרבני 'לבקר בהיכלו', הגאון הרב יוסף שילוני ראש ישיבת 'דרכי דוד', הגאון הרב מרדכי טולדנו, ועוד רבים מרבני הקהילות, מנהלי מוסדות וגבאי בתי כנסת.

בכינוס נכחו גם יו"ר ש"ס אריה דרעי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מנכ"ל ש"ס חבר הכנסת חיים ביטון, סגני ראש עיריית ירושלים צביקה כהן וחיים כהן, וחברי מועצת העיר אריאל גולן ויוסף חיים מועלם.

בדברים שנשאו מרנן ורבנן הודגש גודל השעה והאחריות המוטלת על כל אחד להירתם למערכה ולפעול להצלחת תנועת ש"ס. "זו מערכה גורלית על עתיד עולם התורה והיהדות. יש כאן מלחמת חורמה של השמאל נגד כל קודשי ישראל. הם רוצים לעקור את הכול. אין לאף אחד את הזכות לעמוד מן הצד. כל אחד ואחד חייב לצאת ולהצביע, ולפעול ולהשפיע על סביבתו להצביע לתנועת ש"ס, כדי לחזק את כוח התורה, לשמור על לומדי התורה ולשמור על הזהות היהודית של המדינה", נאמר בכינוס.