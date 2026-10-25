בבלי
בעצרת דגל התורה

הגר"ש רוזנברג בעצרת: גם בזמן החזון איש המדינה עשתה רצח עם

הגאב"ד תקף בחריפות במהלך כינוס דגל התורה • אמר לי אחד שלא יכול להצביע במדינה מושחתת שעושה רצח עם, אבל גם בזמן החזון איש לא הייתה מתוקנת

הגאון הרב שריאל רוזנברג, אב"ד בית דין צדק בני ברק ומרבני דגל התורה, התייחס במהלך עצרת המפלגה לחובת ההצבעה בבחירות שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, ותקף בחריפות את המדינה לעיני אלפי המשתתפים.

"אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שעושה רצח עם", מסר הגר"ש רוזנברג. "וכי בזמן החזון איש המדינה לא הייתה מושחתת? לא עשתה רצח עם בילדי תימן והעבירה על דתם? היא אף פעם לא הייתה מתוקנת ובכל זאת הייתה חובה להצביע".

מהעצרת בבני ברק | צילום רחפן (צילום: יצחק ראוונה)

משה גפני תקף אף הוא בהמשך את מצב הדברים הנוכחי. "עברנו הרבה מערכות בחירות, לא היה מצב כזה כמו שיש היום", אמר. "מלחמה על חיים ומוות רוחניים. השמאל שאיים עליי אז - יודע לקיים הבטחות בניגוד לימין שלא יודע. הם העלו את הגיוס על סדר היום".

גפני הוסיף והבהיר: "זה הנושא, האם יפסיקו ללמוד תורה בארץ ישראל. לעולם לא יהיה. הציבור החרדי לא ייתן לא לאלה מהשמאל ולא לאלה עם הכיפות הסרוגות. בזכות לומדי התורה המדינה הזאת קיימת".

בחירותמשה גפנידגל התורההרב שריאל רוזנברגעצרת בני ברק

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