השר איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית, פרסם הצהרה מיוחדת לתקשורת החרדית, שבה הציג נתונים שהוא מגדיר כמדאיגים לקראת יום הבחירות. לצדו עמד המועמד החרדי יוסי גולדברגר, המופיע במקום התשיעי ברשימת המפלגה.

על פי סקרי עומק שנערכו במגזר החרדי, כך מסר בן גביר, מצביעים בהיקף של בין מנדט וחצי לשני מנדטים שוקלים להצביע למפלגות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה. בנוסף לכך, עשרות אלפי מצביעים חרדים נוספים אינם מתכננים להגיע לקלפי כלל.

"אחיי החרדים, שבוע טוב. בסקרי עומק שנעשו בתוך המגזר החרדי אנחנו רואים תופעה מדאיגה", מסר בן גביר. "יש בין מנדט וחצי לשני מנדטים של אנשים חרדים שמתכוונים להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. יש עוד כמה עשרות אלפי חרדים שבכלל לא מתכוונים להצביע".

בן גביר הפנה את דבריו אל המצביעים הפוטנציאליים וקרא: "לכן אני קורא לכם: אל תיתנו מתנה לגלי בהרב-מיארה!" השר התייחס גם למי שחשים אכזבה מהמפלגות החרדיות: "אם מאוכזבים מהמפלגות החרדיות, תצביעו עוצמה יהודית. ב' ועוד ב' ועוד ב', כדי להדיח את גלי בהרב-מיארה, לא כדי לתת לה מתנה".

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במקביל להצהרה, הוקם במפלגה מטה מיוחד שתפקידו להתמודד עם סוגיית הקולות האבודים במגזר החרדי. בן גביר מינה את גולדברגר לעמוד בראש המטה החדש.

על פי ההודעה שפורסמה, מטרת המטה היא להגיע למצביעים השוקלים להצביע למפלגות שאינן צפויות לעבור את אחוז החסימה, או למי שמתלבטים אם להגיע לקלפי. בן גביר הדגיש כי אין בכוונתו "לשתות" קולות מהמפלגות החרדיות, אלא הוא פונה דווקא למי ששוקלים להצביע למפלגות קטנות או להימנע מהצבעה לחלוטין.

במסגרת פעילות המטה מתקיימים חוגי בית ופגישות אישיות עם מצביעים, כחלק מהמאמץ שמקיימת המפלגה לקראת יום הבחירות.

במפלגה הבהירו כי הפנייה אינה מכוונת למי שנשמע להוראת רבותיו ומצביע למפלגות החרדיות, אלא אך ורק למצביעים המאוכזבים מהמפלגות החרדיות, ששוקלים להצביע למפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה או להישאר בבית ביום הבחירות.