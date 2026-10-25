העימות בין ועד עובדי עיריית בני ברק להנהלת העיר בנושא תנאי העסקת הגננות והסייעות מתגבר. למרות שהעירייה הודיעה להורים כי הגנים ייפתחו מחר בשעה הרגילה, ועד העובדים ממשיך לעמוד על קיום שביתת אזהרה שבמסגרתה קבלת הילדים תחל רק בשעה 9:30.

יו"ר ועד העובדים, נחמיה שקדי, שלח בשעות האחרונות הודעה קולית לעשרות גננות בעיר, שבה הזהיר מפני מה שהוא מכנה "לחצים פסולים וניסיונות להלך עליהן אימים" בעקבות החלטת הוועד.

"נפל דבר בבני ברק, דבר שלא נעשה מזה שנים. מעולם, אבל מעולם, לא פגעו בחינוך של ילדי העיר", אמר שקדי בהודעתו. לטענתו, השינויים באופן דיווח הנוכחות וההחלטות הנוגעות לשיבוץ גננות מחליפות עלולים לפגוע בשכר העובדות ובתפקוד הגנים.

שקדי הסביר כי שביתת האזהרה נועדה למנוע פגיעה בתנאי העסקת הגננות ובמענה החינוכי לילדים. "הגננות היקרות הן בילדי העיר, הם לא כלי חיסכון לתחלואי העיר וגירעונות העירייה", טען.

יו"ר הוועד קרא לגננות לשמור על אחדות ולהגיע מחר לגנים בהתאם להחלטת הוועד: "אנחנו נעמוד יחד באומץ, וכשאנחנו יחד נבטל את רוע הגזירה אחת ולתמיד". לדבריו, קבלת הילדים תחל בשעה 9:30, בעוד דיווח הנוכחות יחל בשעה 9:00.

העירייה: "מציגים מציאות מעוותת"

בעיריית בני ברק דוחים את טענות ועד העובדים ומציגים תמונה שונה. בתגובה למכתב הוועד נמסר כי בניגוד לטענות, במקרה של חופשת מחלה של גננת משובצת גננת מחליפה מתוך מאגר הגננות והסייעות המחליפות הקיים בעיר.

בעירייה הוסיפו כי למרות אתגרי ההתייעלות התקציבית, שכר הסייעות נשמר במלואו וכי העירייה ממשיכה לגייס סייעות חדשות למערך העירוני, על רקע המחסור בכוח אדם בתחום ברחבי הארץ.

"חינוך ילדי העיר עומד בראש מעיינינו. אנו מעריכים עמוקות את עבודתן של הגננות והסייעות, אך יחד עם זאת אנו שואפים לעבודה נכונה, אמיתית, אחראית ויציבה, תוך הקפדה על שעות העבודה ולצמצום היעדרויות שאינן הכרחיות הפוגעות בילדים ובהורים", נמסר.

העירייה קראה לוועד העובדים לגלות אחריות ציבורית, להימנע מצעדים חד־צדדיים ולפתוח את הגנים כסדרם.

הוועד: "ילדי העיר לא ישלמו את המחיר"

במכתב שפרסם ועד העובדים מוקדם יותר נטען כי החלטות העירייה בנוגע לדיווח הנוכחות ולשיבוץ גננות מחליפות מהוות הרעה בתנאי העבודה ועלולות להכביד על הגננות והסייעות. הוועד טען כי היעדר מענה מספק להיעדרות גננת עלול להטיל עומס נוסף על הסייעות ולפגוע בתפקוד הגן.

עוד מחה הוועד על הודעת העירייה להורים שלפיה הגנים ייפתחו כרגיל, וטען כי מדובר בהתערבות פסולה בצעדי הארגון. הוועד הזהיר כי אם לא יחול שינוי בהחלטות ההנהלה, ייתכן שיינקטו צעדים נוספים.

נכון לעכשיו, הצדדים נותרים בעמדותיהם: ועד העובדים עומד על פתיחת הגנים בשעה 9:30 במסגרת שביתת האזהרה, ואילו העירייה דורשת לפתוח אותם בשעה הרגילה. המחלוקת צפויה להשפיע על הורים רבים בבני ברק, שיצטרכו להיערך בהתאם להנחיות שיתקבלו לקראת הבוקר.