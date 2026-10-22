יום עבודה רגיל הפך לסיוט אלים עבור איש עסקים ישראלי בלוס אנג'לס. שני שודדים חמושים ורעולי פנים פרצו בשעות היום לחנותו של רונן ורד, הצמידו אקדח לראשו והכו אותו בעוצמה באמצעות כלי הנשק. השודדים השתלטו על שעון רולקס יוקרתי בשווי כחמישים אלף דולר שהיה על ידו ונמלטו, בעוד ורד נותר מדמם מראשו.

ורד, המתגורר בלוס אנג'לס כעשרים שנה ונחשב לדמות מוכרת בקהילה היהודית המקומית, מסר כי עוד לפני התקיפה הבחין ברכב חשוד שהחנה בסמוך לחנות ותצפת על המקום. אולם לא הספיק לפעול לפני שהשודדים הסתערו פנימה. התקיפה התרחשה לעיני לקוחות שנכחו בחנות באותה עת.

בשלב מסוים של השוד, אחד החשודים הצמיד את האקדח לראשו של ורד והכה אותו בעוצמה באמצעות כלי הנשק. לאחר שהשתלטו על השעון היוקרתי, השודדים נמלטו במהירות. תיעוד שפורסם לאחר האירוע הראה את ורד כשהוא מדמם מראשו ומקבל טיפול רפואי ראשוני, בטרם פונה לאשפוז בבית החולים.

על פי הדיווח במגזין "שבוע ישראלי" והמידע שנאסף עד כה, במשטרה אינם חושדים כי מדובר בפשע שנאה על רקע לאומני. למרות מעמדו של ורד בקהילה וזהותו הישראלית, החוקרים מתייחסים לאירוע כאל שוד רגיל. נכון לשלב זה, זהות התוקפים אינה ידועה ולא דווח על מעצרים בפרשה.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי שוד אלימים שהתרחשו לאחרונה בערים גדולות ברחבי העולם. בחודשים האחרונים דווח על מספר מקרים דומים בהם שודדים חמושים תקפו בעלי עסקים ואזרחים תוך שימוש באלימות קשה. במקרים רבים הקורבנות הצליחו להדוף את התוקפים, אך במקרה זה השודדים הצליחו להשלים את מעשיהם ולהימלט.