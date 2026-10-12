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אסון בצרפת

שריפה קשה בפריז: שוק היסטורי בן 400 שנה נשרף כליל

שריפה שפרצה לפנות בוקר החריבה את שוק Marché des Enfants Rouges ברובע השלישי • מפקד הכיבוי: המבנה המקורה נהרס כליל, חלק משלד המתכת קרס • כבאי אחד חש ברע

השריפה בשוק ההיסטורי בפריז (צילום: לפי סעיף 27א)

שריפה קשה שפרצה בשעות הלילה האחרונות החריבה את שוק Marché des Enfants Rouges, אחד מאתרי המסחר ההיסטוריים הוותיקים בבירת צרפת. השוק, הממוקם ברובע השלישי של פריז, נפגע באופן חמור ביותר, והמבנה המקורה נהרס כמעט לחלוטין.

כוחות הכיבוי הוזעקו למקום בשעה 4:15 לפנות בוקר. סגן-אלוף פייר דה בובייה, אחד ממפקדי הכיבוי בזירה, מסר בשעות הבוקר כי השוק המקורה נהרס כליל ולא נותר ממנו דבר במתכונתו הקודמת. לדבריו, חלק משלד המתכת של המבנה קרס פנימה כתוצאה מהאש.

ראש עיריית פריז מרכז, אריאל וייל, הודיע כי האש הושגה תחת שליטה, אך הגדיר את השוק כאתר שנפגע באופן מוחלט. הוא קרא לתושבים להימנע מהגעה לאזור רחוב ברטן הסמוך למקום.

כבאי אחד חש ברע במהלך הפעילות, ובשלב זה לא דווח על נפגעים נוספים. ראש העיר ציין כי נמנעה התפשטות האש לבניינים הסמוכים ולא נגרם להם נזק. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.

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