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ההסלמה בתימן

כדור אש ענק מעל צנעא: סעודיה תקפה מתקני דלק של החות'ים

פיצוץ אדיר ולהבות כתומות תועדו בבירת תימן, כשעמוד עשן שחור התנשא מעל העיר • הקואליציה הסעודית תקפה מתקני דלק ואנרגיה בשליטת החות'ים, והארגון מאיים בתגובה

התקיפה הסעודית בצנעא
התקיפה הסעודית בצנעא| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

כדור אש עצום פרץ אמש (ראשון) מעל שכונות בצנעא, בירת תימן, והאיר את שמי העיר בלהבות כתומות אדירות. התקיפה, שביצעה הקואליציה בהובלת סעודיה, כוונה למתקני דלק ואנרגיה הנמצאים בשליטת החות'ים.

בתיעוד שהופץ מהאירוע נראה הפיצוץ מבעד לחלון של מבנה המשקיף על העיר: להבות ענק מתרוממות לגובה רב, מתפשטות לצדדים ומותירות אחריהן עמוד עשן שחור וסמיך המתנשא מעל קו הגגות. גם לאחר ששככו הלהבות בהדרגה, העשן הכבד המשיך להיתמר מעל האזור במשך דקות ארוכות.

התיעוד ממחיש את עוצמת הפגיעה בתשתיות שעליהן השתלטו החות'ים, במסגרת ההסלמה המתמשכת בעימות בין סעודיה לארגון הנתמך בידי איראן.

על פי הדיווחים, הקואליציה הסעודית הפיצה אזהרה מוקדמת לתושבים להתפנות מהאזורים המיועדים לתקיפה, לפני שכוונה את מטוסיה למתקני הדלק והאנרגיה שבשליטת החות'ים.

התקיפות התרחבו מעבר לבירה

על פי הודעות הקואליציה בהובלת סעודיה, התקיפות לא הוגבלו לצנעא בלבד. יעדים נוספים הותקפו באזור נמל חודיידה ובמחוז ד'מאר, ובהם מאגרי דלק, מכלי אחסון ומתקני אנרגיה המשמשים את החות'ים גם לצורכי פעילותם הצבאית.

החות'ים טענו כי אחת התקיפות פגעה במתקן של חברת הנפט התימנית באל-סבאחה, במערב צנעא. לפי דיווחים שפורסמו בעקבות האירוע, מאגרי האחסון במתקן היו ריקים בעת התקיפה. היקף הנזק הכולל והאפשרות לפגיעות נוספות עדיין אינם ברורים במלואם.

החות'ים מאיימים בתגובה

המתקפה מתרחשת על רקע החרפת העימות בין הצדדים, לאחר שורת תקיפות חות'יות נגד יעדים סעודיים, ובהם מתקני אנרגיה ונמל התעופה הבינלאומי בריאד.

בעקבות התקיפות הסעודיות איימו החות'ים לפגוע בשדות תעופה ובבתי זיקוק בסעודיה, והזהירו כי תקיפות נוספות בתימן ייענו בפגיעה בתשתיות סעודיות.

במקביל, סעודיה דיווחה על יירוט טילים וכטב"מים ששוגרו לעבר שטחה. בדיווחים נוספים נמסר על שריפה מוגבלת במבנה מנהלי במתחם של חברת הנפט הלאומית ארמקו, ללא נפגעים באירוע זה.

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