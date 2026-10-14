כדור אש עצום פרץ אמש (ראשון) מעל שכונות בצנעא, בירת תימן, והאיר את שמי העיר בלהבות כתומות אדירות. התקיפה, שביצעה הקואליציה בהובלת סעודיה, כוונה למתקני דלק ואנרגיה הנמצאים בשליטת החות'ים.

בתיעוד שהופץ מהאירוע נראה הפיצוץ מבעד לחלון של מבנה המשקיף על העיר: להבות ענק מתרוממות לגובה רב, מתפשטות לצדדים ומותירות אחריהן עמוד עשן שחור וסמיך המתנשא מעל קו הגגות. גם לאחר ששככו הלהבות בהדרגה, העשן הכבד המשיך להיתמר מעל האזור במשך דקות ארוכות.

התיעוד ממחיש את עוצמת הפגיעה בתשתיות שעליהן השתלטו החות'ים, במסגרת ההסלמה המתמשכת בעימות בין סעודיה לארגון הנתמך בידי איראן.

על פי הדיווחים, הקואליציה הסעודית הפיצה אזהרה מוקדמת לתושבים להתפנות מהאזורים המיועדים לתקיפה, לפני שכוונה את מטוסיה למתקני הדלק והאנרגיה שבשליטת החות'ים.