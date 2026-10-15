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מסר מאיים מטהרן

יו"ר הפרלמנט האיראני: "עלינו להילחם בשדה הקרב"

מוחמד באקר קאליבאף תוקף את ארה"ב ומבהיר: הם מפרים הבטחות, רק הפגנת כוח תיצור הרתעה • קריאה להעניש את וושינגטון ולשנות את התנהגותה

יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

בעוד המגעים הדיפלומטיים הלא רשמיים בין וושינגטון לטהרן נמשכים מאחורי הקלעים, בצמרת השלטון האיראנית ממשיכים לנקוט בקו לוחמני חריף. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, קרא להגביר את ההיערכות לעימות צבאי ישיר מול ארצות הברית, והבהיר כי הסכמים מדיניים אינם מספקים ערובה אמיתית לביטחון המדינה.

בנאום ששודר בטלוויזיה הממלכתית ב, התייחס קאליבאף למאמצים למנוע תקיפה אמריקנית נוספת, אך טען כי הדרך לכך עוברת דרך הפגנת כוח ולא רק דרך מגעים דיפלומטיים. בדבריו האשים את הממשל האמריקני בהפרת מתווים והבטחות. "הם מפרים את כל מה שהם מבטיחים", אמר.

לדבריו, המענה היחיד מול "אויב בריוני" הוא מוכנות ממשית ללחימה. "עלינו להילחם באמת ובאומץ בשדה הקרב", הצהיר, תוך שהוא מדגיש כי רק הפגנת עוצמה בשטח תביא ליצירת "הרתעה יציבה לאורך זמן".

בסיום דבריו החריף קאליבאף את הטון כלפי הממשל האמריקני, קרא להעניש את וושינגטון ודרש שינוי יסודי בהתנהלותה. "אמריקה חייבת להיענש ולשנות את התנהגותה", סיכם, והוסיף כי על האמריקנים להבין שעליהם להשלים עם קיומו ועמדתו של העם האיראני.

איראןארצות הבריתמוחמד באקר קאליבאף
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