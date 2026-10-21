כתב אישום חריג: נשיא ונצואלה לשעבר הואשם בעינויים

כתב אישום מורחב שהוגש בניו יורק מייחס לנשיא ונצואלה המודח, ניקולאס מדורו, ולאשתו סיליה פלורס קשירת קשר לעינוי מתנגדי משטר במטרה לשמר את שלטונם. השניים, שנלכדו בינואר במהלך פשיטה אמריקנית בקראקס והועברו לניו יורק, מכחישים את האישומים.

בין האירועים המפורטים בכתב האישום: קציני צבא ונצואלה היכו עצור במצ'טה וריססו אותו בחומר מגרה כימי במהלך חקירה על מקום הימצאו של יריב פוליטי של מדורו. האירוע, לפי התביעה, התרחש ב-2018.

כתב האישום נשען על חוק פדרלי אמריקני מ-1994, המאפשר להעמיד לדין בגין עינויים שבוצעו מחוץ לשטח ארה"ב, בתנאי שהחשוד הוא אזרח אמריקני או נמצא בשטח המדינה. החוק קובע עונש של עד 20 שנות מאסר לכל סעיף אישום, ואף עונש מוות אם הקורבן מת.

מדורו ואשתו אינם חשופים לעונש מוות במסגרת האישומים הנוכחיים, המתמקדים בקשירת קשר לעינויים ולא בביצועם הישיר.

המכונית שעפה 60 מטר והתרסקה בבלי | 18.10.26

לפי סקירה של סוכנות הידיעות רויטרס, מדובר רק בפעם השביעית והשמינית שבה הוגשו בארה"ב אישומים מכוח החוק. אולם משמעות המקרה רחבה במיוחד: זו הפעם הראשונה שבה ארה"ב מעמידה לדין ראש מדינה בגין אישור לכאורה של עינויים במדינתו.

התובעים מבקשים להרחיב את התיק, שכולל גם אישומים הקשורים לסחר בסמים. מומחים משפטיים מעריכים כי עדויות של קורבנות עינויים, ובהם שלושה אזרחים אמריקנים, עשויות לחזק את התביעה ולהעמיד במרכז המשפט את הטענות לדיכוי פוליטי שיטתי.

משפטם של מדורו ופלורס צפוי להיפתח ביוני 2027.