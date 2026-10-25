נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר מסרים חריפים כלפי טהראן במהלך נאום שנשא בעצרת בחירות במדינת ג'ורג'יה. הנשיא התייחס בהרחבה למצבו של משטר האייתוללות לאחר העימות המתמשך עם ארה"ב, והציג תמונה של משטר מדולדל ומנותק.

טראמפ עמד על החלטתו בעבר לפרוש מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 בתקופת ממשל אובמה, והדגיש כי הצעד נעשה "בדיוק בזמן". לדבריו, ההסכם המקורי לא רק שלא בלם את שאיפות טהראן הגרעיניות, אלא "שימש כמסלול ישיר שהוביל את איראן לנשק גרעיני".

בהמשך דבריו שיבח טראמפ את תוצאות המערכה הצבאית והלחץ שהופעל על איראן בשנה האחרונה. "השמדנו את יכולת העשרת האורניום שלהם באמצעות מבצע 'פטיש חצות' ומבצע 'זעם אדיר'", הצהיר. "הבסנו אותם במישור הצבאי, הכלכלי ובכל זירה אחרת. כעת, הפוקוס שלנו מרוכז ביעד אחד בלבד: לוודא שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני - ונשיג את זה בקלות רבה".

הנשיא אף לגלג על מצב התשתיות ושרשרת הפיקוד של המשטר האיראני. "אין להם מטוסים, אין ספינות, ואין להם מנהיגים. הדרג הראשון חוסל, וגם הדרג השני חוסל", טען והוסיף בציניות: "אני צריך לעצור לרגע רק כדי להבין עם מי לעזאזל אנחנו אמורים לנהל משא ומתן".

שדד מצלמה והתרברב – נעצר מיד אריה לוי | 19.10.26

הדברים מגיעים על רקע מתיחות גבוהה בין וושינגטון לטהראן. טראמפ האשים בעבר את המשטר האיראני בניסיון לתמרן את מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארה"ב, וטען כי איראן מבצעת פגיעות שווא והטמנת מוקשים במצר הורמוז במטרה להעלות את מחיר הנפט ולהשפיע על תוצאות ההצבעה.

במקביל, דיווחים אמריקניים מעלים כי ארצות הברית החלה בפינוי דיפלומטים ובני משפחותיהם משורת נציגויות ברחבי המזרח התיכון, על רקע התרעות מודיעיניות חמורות בדבר מזימות איראניות להתנקשות בבכירים אמריקניים. על פי דיווחים בכלי תקשורת אמריקניים, איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשויות בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו.