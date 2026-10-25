איראן מאיימת על גרמניה: כל בסיס יהיה מטרה לגיטימית

לוחמים אמריקניים ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

איראן העבירה אזהרה חריפה לגרמניה: במידה וברלין תצטרף באופן גלוי לפעולה צבאית נגד טהראן, כל הבסיסים, המחנות והמתקנים הקשורים לגרמניה ברחבי המזרח התיכון ייחשבו למטרות לגיטימיות לתקיפה איראנית. האזהרה פורסמה באמצעות סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המסתמכת על מידע שהשיג כתב הביטחון וההגנה שלה.

לפי הדיווח האיראני, האזהרה מגיעה על רקע מה שטהראן מתארת כ"הגברת המאמצים האנטי-איראניים" מצד גרמניה. חלק מהמקורות מציינים כי האיום ממוקד ספציפית במתקנים גרמניים הפזורים במזרח התיכון, ולא בבסיסים שבתוך שטח גרמניה עצמה. זו אינה הפעם הראשונה שאיראן משגרת אזהרות כלפי מדינות אירופיות. במהלך החודשים האחרונים פרסמו גורמים איראניים אזהרות חוזרות ונשנות כלפי מדינות שמארחות בסיסים אמריקניים או מאפשרות שימוש בהם לתמיכה בפעילות נגד איראן. באוגוסט השנה דיווח העיתון הבריטי Financial Times על הערכות איראניות פנימיות לבחינת תקיפות אפשריות נגד נכסים אמריקניים באירופה, ובכלל זה בבולגריה ובקפריסין, במקרה של הסלמה אמריקנית. דוברים איראניים הבהירו כי כל בסיס המשמש לתקיפה נגד איראן ייחשב למטרה לגיטימית. האקונומיסט: "הכול משתבש למוחמד בן סלמאן" אליהו לוי | 20.10.26 בתחילת אוקטובר השנה דיווחו כלי תקשורת גרמניים ומערביים, בהסתמך על גורמי מודיעין מערביים, כי שירותי המודיעין האיראניים סימנו בסיסים אמריקניים בגרמניה עצמה – במיוחד את הבסיסים Ramstein ו-Spangdahlem – כמטרות פוטנציאליות לפעולות חשאיות. ישראל התריעה בפני ארצות הברית וגרמניה על הסיכון כשלושה שבועות קודם לכן.

מצור על איראן ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

גרמניה הצהירה בעבר, בין היתר במרץ השנה, כי אין לה כוונה להשתתף ישירות בתקיפות אמריקניות-ישראליות נגד איראן. עם זאת, חיילים גרמניים מוצבים בירדן ובעיראק, וגרמניה מארחת בסיסים אמריקניים מרכזיים באירופה.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ ושר החוץ יוהאן ואדפול התייחסו לאיראן כאיום, בין היתר בשל תוכנית הטילים שלה שעלולה להגיע לאירופה.

במקביל, ארצות הברית החלה בפינוי דיפלומטים ובני משפחותיהם משורת נציגויות ברחבי המזרח התיכון, על רקע התרעות מודיעיניות חמורות בדבר מזימות איראניות להתנקשות בבכירים אמריקניים. על פי דיווחים ב"אקסיוס" וב"ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשויות בדיפלומטים ובבכירים אמריקניים במזרח התיכון ומחוצה לו.

ראש הממשלה נתניהו אמר מוקדם יותר כי הוא רואה סימנים מודיעיניים לכך שאיראן מתכוננת לבצע פעולה נגד ישראל בימים הקרובים.