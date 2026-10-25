הקהילה היהודית בדרום קליפורניה נותרה בהלם לאחר שהרב אבא בריסקי (35), דמות מוכרת בקהילת חב"ד באגורה הילס, נעצר בחשד לרצח בעקבות אירוע דריסה קטלני שהתרחש ליד תחנת דלק של קוסטקו בעיר קמרילו.

בשעות הערב נפגע ניקולס לאנג, צעיר בן 28 תושב מודסטו, מרכב מסוג אינפיניטי Q60 קופה שנהג בו בריסקי. עדי ראייה שהיו במקום הצביעו על בריסקי כנהג הפוגע, והוא נעצר במקום כשהוא יושב במכוניתו בחניון.

הקורבן פונה בדחיפות לבית החולים המקומי, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. על פי דיווחי השריף של מחוז ונטורה, כתב האישום הראשוני מגדיר את כלי הרכב שבו נהג בריסקי כ"נשק קטלני ומסוכן".

החשוד הוא בנו של הרב משה בריסקי, מנהיג בולט בקהילת חב"ד בדרום קליפורניה. הדיווחים על מעצרו הותירו את חברי הקהילה בתדהמה.

בנוסף לחשד לרצח, מיוחס לבריסקי אישום של התנגדות והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. הוא מוחזק בכלא המחוזי, כאשר דיווחים מצביעים על קביעת ערבות בגובה 3 מיליון דולר או מעצר עד תום ההליכים ללא אפשרות שחרור בערבות.

חקירת המקרה הועברה ללשכת הפשעים החמורים של משרד השריף במחוז ונטורה, בשיתוף יחידת החקירות של קמרילו. הנסיבות שהובילו לאירוע נותרות עדיין לא ברורות: החוקרים טרם פרסמו האם קדם לדריסה ויכוח, האם מדובר במעשה מכוון או בתאונה, והאם הייתה היכרות קודמת בין השניים.

המשטרה הגדירה את החקירה כחקירת רצח פעילה וקוראת לציבור למסור כל מידע שיכול לסייע. האירוע מצטרף לשורת מקרים קשים שפקדו את הקהילה היהודית בארצות הברית בתקופה האחרונה.

לפני מספר ימים נדקר חסיד חב"ד מקראון הייטס בגבו בעת שצעד ברחוב במנהטן, כאשר התוקפת התקרבה אליו מאחור ודקרה אותו במחט או מזרק. משטרת ניו יורק פתחה בחקירה כפשע שנאה אנטישמי, והחשודה במעורבות בתקיפה נעצרה בסוף השבוע בעקבות פעילות שטח מאומצת ושיתוף פעולה בין ארגוני השמירה השכונתיים למשטרת ניו יורק.