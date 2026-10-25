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"זה לא איום"

מאסק תוקף את אוקראינה: השתמשה בשירות שלי כדי להרוג

לאחר שהגבלות בשירות הלווייני פגעו בצבא האוקראיני, מאסק האשים את קייב בהפרת תנאי השימוש לצורך תקיפות קטלניות באמצעות כטב"מים

חיילים רוסים מותקפים על ידי כטב"ם אוקראיני, אילוסטרציה
חיילים רוסים מותקפים על ידי כטב"ם אוקראיני, אילוסטרציה| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

איל ההון אילון מאסק פרסם ביקורת חריפה כלפי אוקראינה, זאת בעקבות הגבלות שהוטלו על שירות האינטרנט הלווייני סטארלינק במהלך השבוע האחרון ופגעו בפעילות הצבא האוקראיני במלחמתו מול רוסיה.

לטענת מאסק, אוקראינה הפרה את תנאי השימוש בשירות המופעל על ידי חברת ספייס-אקס שבבעלותו, כאשר היא עשתה שימוש בו לצורך ביצוע תקיפות באמצעות כטב"מים.

"השימוש בסטארלינק, שירות מסחרי אזרחי, לצורך תקיפות כטב"מים שמטרתן להרוג אנשים מעולם לא הותר, וגם לא צריך להיות מותר", כתב מאסק. הוא הוסיף כי "אוקראינה הפרה את תנאי השימוש בסטארלינק והשתמשה בו לתקיפות כטב"מים כדי להרוג אנשים. הפרצה הזאת נסגרה בשבוע שעבר".

יחד עם זאת, מאסק הדגיש את חשיבותו של השירות להגנת אוקראינה מפני רוסיה. "אם סטארלינק יכובה, קו החזית האוקראיני יקרוס מיד. זה לא איום, אלא הצהרת עובדה", הבהיר. לדבריו, חברת ספייסאקס תרמה להגנת אוקראינה יותר מכל חברה פרטית אחרת בעולם.

ההגבלות שהוטלו על השירות כללו חסימה של פלטפורמות שנעו במהירות של כ-160 קילומטר לשעה ומעלה, והן הופעלו ללא התרעה מוקדמת. משרד ההגנה האוקראיני הודיע בשבת כי הגישה לשירות הורחבה מחדש וכי החיבור נותר יציב גם במהירות של כ-400 קילומטר לשעה.

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