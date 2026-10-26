דרמה פוליטית בברזיל: בתום מרוץ צמוד במיוחד בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות, הכריזה רשות הבחירות המרכזית במדינה על ניצחונו של הנשיא המכהן, לואיז אינסיו לולה דה סילבה. הניצחון מבטיח ללולה כהונה רביעית בתפקיד.

לאחר ספירתם של כ-97.7% מכלל הקלפיות ברחבי המדינה, התברר כי לולה קיבל 51.74% מקולות הבוחרים, לעומת 48.26% שזכה בהם מתחרהו, הסנאטור פלאביו בולסונארו. הפער בין השניים עמד על למעלה מ-4.2 מיליון קולות.

ברשות הבחירות הבהירו כי מבחינה מתמטית, הקולות שטרם נספרו אינם יכולים עוד לשנות את זהות המנצח.

התוצאות מהוות תפנית ביחס לסיבוב הראשון, שבו הוביל בולסונארו על פני הנשיא המכהן. מאחר שאף אחד מהמועמדים לא חצה את רף 50 האחוזים הנדרשים להכרעה מיידית, נאלצו האזרחים לגשת לקלפיות בפעם השנייה. פרשנים במדינה מעריכים כי שיעורי ההצבעה הגבוהים שנרשמו בסיבוב המכריע הם שהביאו בסופו של דבר לניצחונו של לולה.

בעיר סאו פאולו נערכו חגיגות הניצחון, שם נשא לולה נאום בפני אלפי תומכים. בדבריו האשים ניסיונות התערבות חיצוניים במהלכן התקין של הבחירות: "הצלחנו לשכנע את העם שההצבעה חשובה כדי להגן על הדמוקרטיה בברזיל, ומנענו התערבות זרה דרך הפלטפורמות הדיגיטליות", הצהיר הנשיא הנבחר. "ברזיל היא לא החצר האחורית של אף אחד".

בולסונארו דוחה את התוצאות

מן העבר השני, המערכת הפוליטית נערכת לטלטלה בעקבות תגובתו החריפה של המועמד המפסיד. הסנאטור בולסונארו הודיע בגלוי כי אין בכוונתו להשלים עם הקביעה של רשות הבחירות, ובכוונתו לפעול במישור המשפטי והציבורי לביטול ההכרה בניצחון.

"בלתי אפשרי להכיר בתוצאות הללו", טען בולסונארו בתגובתו הראשונה. בדבריו תקף בחריפות את ההחלטה להאריך את שעות הפעילות בקלפיות במהלך יום ההצבעה, והגדיר את צעד הארכת השעות כ"בלתי מקובל בעליל".