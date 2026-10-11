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תיעוד מהאוויר

מטוס קרב אמריקאי השבית ספינה שניסתה לפרוץ את המצור על איראן

מטוס קרב תקף בחימוש מדויק והשבית את מערכת ההנעה • הספינה יצאה מנמל איראני והתעלמה מאזהרות חוזרות • המצור חודש ביולי והשבית עד כה ארבע ספינות

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צפו בתיעוד| צילום: צילום: צבא ארה"ב

כוחות פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית השביתו במהלך השבת ספינת מטען מסחרית במפרץ עומאן, לאחר שצוות הספינה התעלם מאזהרות חוזרות וניסה לפרוץ את המצור הימי המוטל על .

מטוס קרב אמריקאי תקף את החלק האחורי של הספינה M/V Ocean Molica (המכונה גם "Arika Sun"), הנושאת דגל פנמה, באמצעות חימוש מדויק. הפגיעה השביתה את מערכת ההנעה של הספינה באופן מוחלט, מבלי לפגוע באנשי הצוות. ספינת המטען הגדולה ניסתה להמשיך ולשוט באזור לאחר שיצאה מנמל איראני.

כוחות פיקוד המרכז חידשו ב-14 ביולי את המצור האמריקאי על כלל הספינות הנכנסות לנמלים איראניים או יוצאות מהם. במהלך שלושה חודשי אכיפה, הושבתו ארבע ספינות מסחריות, ו-135 ספינות נאלצו לשנות את מסלולן ולחזור על עקבותיהן.

במקביל, השמידו כוחות ארה"ב באותה תקופה 10 מכליות הקשורות לרשת הצללים של משמרות המהפכה האסלאמית, רשת המגלגלת מיליארדי דולרים. כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות מול חופי סרי לנקה ללא דלק ומזון, כחלק מהלחץ האמריקאי על טהראן.

פיקוד המרכז קרא לכל הימאים להישמע לאזהרות המצור ולעקוב אחר שידורי "הודעות לימאים" (Notice to Mariners). כמו כן, על צוותי הספינות ליצור קשר עם כוחות הצי האמריקאי בערוץ 16 - ערוץ הקשר הישיר בין גשרי פיקוד של ספינות - בעת הפלגה במפרץ עומאן ובמבואות למצר הורמוז.

איראןמצר הורמוזמצור ימיפיקוד המרכז האמריקאי

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