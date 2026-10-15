צבא ארה"ב השמיד ספינת ריגול איראנית במפרץ עומאן

כוחות הצי האמריקני השמידו בשבוע שעבר כלי שיט איראני מסוג 'דאו' שפעל במפרץ עומאן בשירות המשטר בטהרן.

בצבא ארצות הברית הבהירו כי כלי השיט שימש כתחנת מעקב ואיסוף מודיעין לעקיבה אחר תנועת אוניות המלחמה האמריקניות באזור. בנוסף, הוא שימש לסימון מטרות עבור תקיפות מתוכננות.

לפני ביצוע התקיפה שהביאה להשמדת כלי השיט, פעלו הכוחות האמריקניים לפינוי מבוקרת של כל אנשי הצוות שהיו על הסיפון, והם חולצו בבטחה.

בוושינגטון האשימו את משמרות המהפכה האיראניות כי הן ממשיכות לפגוע בנתיבי השיט הבינלאומיים ולהתנכל לימאים אזרחיים.