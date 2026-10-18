איראן מפנה בסיסים ונשק: "פרצנו את מחסום הפחד"

בצל המתיחות הגוברת במזרח התיכון והחשש מפני חידוש המערכה הצבאית מול איראן, מגיעים דיווחים על היערכות קדחתנית של מנגנוני הביטחון של משטר האייתוללות. אזרחים איראנים שדיברו עם כלי תקשורת ישראלי מתארים מציאות מתוחה שבה השלטון נוקט צעדים חסרי תקדים להבטחת שרידותו הפנימית והגנה על נכסיו האסטרטגיים.

על פי הדיווחים, משמרות המהפכה החלו בפעולות נרחבות של פינוי בסיסים צבאיים השוכנים בלב הערים הגדולות, לצד שינוע ציוד מלחמתי כבד ונשק לעבר מערב איראן. הצעדים אינם נובעים רק משיקולים מבצעיים מול תקיפה חיצונית אפשרית, אלא גם מחרדה עמוקה בקרב צמרת השלטון מפני התקוממות עממית פנימית שתנצל את הלחימה כדי להשתלט על אמצעי לחימה.

"שמעתי שפינו את הדירות של אנשי הצבא ומשמרות המהפכה", סיפר אמירחוסיין מטהראן. "מפנים גם את הבסיסים שבתוך הערים ומוציאים מהם את הנשק, מחשש שייפלו לידי הציבור. לפני כמה ימים משמרות המהפכה הורו להחזיר את מחסומי הבידוק לרחובות, והם התרבו באופן משמעותי".

במקביל לפינוי הנכסים הצבאיים, תושבים מדווחים על עיבוי משמעותי של מחסומי הבידוק בערים ועל חלוקת צווי התייצבות מרובים לאנשי מיליציית הבסיג'. כדי לייצר מצג שווא של תמיכה ציבורית רחבה, המשטר אף מציע תשלום כספי לאנשי הבסיג' ולבני משפחותיהם כדי שיפגינו ברחובות ויניפו את דגלי המשטר.

"כדי להראות שיש להם תומכים, הם שוב קראו לאנשי הבסיג' לצאת לרחובות עם משפחותיהם ולהניף דגלים – בתמורה לתשלום", הוסיף אמירחוסיין.

לצד זאת, מפעיל השלטון מנגנון דיכוי אגרסיבי הכולל זינוק חד במספר ההוצאות להורג ושימוש בבלוגרים מטעם הממשל להפצת פחד, במטרה להרתיע את הציבור מלצאת לרחובות. "המשטר חושש מהתקוממות העם ומגביר את ההוצאות להורג", סיפרה עלירזא ממשהד. "מפחידים את הציבור באמצעות בלוגרים מטעם השלטון וגורמים במנגנוני הדיכוי".

למרות הלחץ הכלכלי הכבד והגברת הדיכוי, רבים בציבור האיראני רואים בהסלמה צבאית אפשרית דווקא הזדמנות היסטורית למפנה פוליטי ולהפלת המשטר. לטענת התושבים, הציבור כבר איבד את הפחד ממנגנוני הענישה וההוצאות להורג, והוא ממתין לשעת כושר שבה תיחלש אחיזתו של השלטון כדי לחדש את המחאה בעוצמה.

"אבל אנחנו כבר מזמן פרצנו את מחסום הפחד, וממתינים להזדמנות לנעוץ את המסמר האחרון בארון הקבורה של הרפובליקה האיסלאמית", אמרה עלירזא.

הדיווחים מגיעים על רקע מתיחות אזורית גוברת והערכות במערכות המודיעין במערב על פעילות צבאית חריגה של איראן. בין ישראל לארצות הברית מתקיים תיאום הדוק בנוגע למהלכים אלה, כאשר ההערכה היא שהצעדים הקיצוניים של משטר האייתוללות נובעים מלחץ פנימי ומצוקה אסטרטגית עמוקה.