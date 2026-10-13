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מרדף לילי בעיילבון

קפץ ממשאית זבל ונמלט לשיחים: שב"ח בן 18 נתפס

שוטרים בסיור לילי בעיילבון הבחינו בחשוד קופץ ממשאית זבל ונמלט בריצה לבתי המגורים • מרדף רגלי בחשיכה הסתיים במעצר • התברר: שוהה בלתי חוקי בן 18 מתרקומיה

צילום: צילום: דוברות משטרת ישראל

במהלך סיור מבצעי של שוטרי המחוז הצפוני בכפר עיילבון שבגליל, תועד אמש (בין שני לשלישי) רגע חריג: חשוד קופץ ממשאית זבל בעת שזו עסקה בפריקת פחי אשפה ברחוב, ונמלט בריצה מהירה לעבר בתי המגורים הסמוכים.

השוטרים, שביצעו פעילות אכיפה בשעות הלילה, הבחינו בחשוד פותח את דלת הנוסע של משאית הזבל, מזנק החוצה ופורץ במנוסה מבוהלת. הכוחות פתחו מיד במרדף רגלי אחר הנמלט, שניסה להתרחק מהמקום ולהסתתר בחשיכה.

במסגרת סריקות נרחבות שביצעו השוטרים בסמטאות האזור, אותר החשוד לבסוף כשהוא מסתתר בין השיחים סמוך לבית מגורים. הכוחות השתלטו עליו ועצרו אותו במקום. תיעוד מהמרדף הסוער פורסם על ידי דוברות המשטרה.

(צילום: דוברות משטרת ישראל)

לאחר המעצר הועבר החשוד לתחנת המשטרה לחקירה ראשונית. בחקירה התברר כי מדובר בשוהה בלתי חוקי בן 18 מהכפר תרקומיה שבשטחים, אשר שהה בתחומי מדינת ישראל בניגוד לחוק.

החשוד הובא בפני בית המשפט, אשר נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום 14.10.26. במשטרת ישראל ציינו כי רואים בחומרה את תופעת השוהים הבלתי חוקיים, המהווים סיכון ביטחוני ובטיחותי, וכי ימשיכו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם למיצוי הדין עם העבריינים ועם כל גורם המסייע לכניסתם ולשהותם בשטח מדינת ישראל.

שוהים בלתי חוקייםמשטרת ישראלעיילבוןתרקומיהמחוז הצפוני

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