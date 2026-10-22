מאחורי ההבטחה: כך תוכנית התפילין של דרעי תזרים מאות מיליונים לעולם התורה

( צילום: חיים גולדברג/פלאש 90 )

כשיו"ר ש"ס אריה דרעי הכריז הבוקר על תוכנית 'תפילין לכל ילד', שתעניק ערכת בר מצווה מלאה לכל נער יהודי בהגיעו לגיל 13, התגובות התמקדו בהיבט האידיאולוגי. דרעי עצמו הציג את התוכנית כתגובה להצהרות נגד זהותה היהודית של המדינה, ובפרט לדברי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שקרא 'למחוק את הדת מהמרחב הציבורי'.

אולם בחינה מעמיקה של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומבנה שרשרת האספקה של עולם הסת"ם חושפת רובד נוסף: מדובר בתוכנית כלכלית מובנית שתזרים מאות מיליוני שקלים מדי שנה ישירות לריכוזים החרדיים, ותיצור אלפי מקומות עבודה לאברכים ובעלי מלאכה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים המספרים: 67,000 נערים ותקציב של 147 מיליון ש"ח שנת היעד הראשונה ליישום התוכנית היא 2027. הנערים שיחגגו באותה שנה את יום הולדתם ה-13 הם ילידי 2014. על פי שנתון של הלמ"ס, בשנת 2014 נרשמו בישראל 176,427 לידות חי, מתוכן כ-130,576 לאימהות יהודיות ולנשים ללא סיווג דת. מבול שלטים ענק בכל רחבי הארץ • הקרב על כל קול דוד קליין | 21.10.26 על פי היחס הדמוגרפי של כ-106.1 בנים לכל 100 בנות, מספר הנערים שיגיעו לגיל מצוות בשנת 2027 עומד על כ-67,116. בהנחת עלות של כ-2,000 ש"ח לערכת תפילין כשרה, התקציב הנטו השנתי עומד על 134 מיליון ש"ח. תוספת תקורה אופרטיבית הכוללת בדיקות כשרות, התאמת נוסחים לעדות שונות, אריזה ומערך שינוע למוסדות החינוך, מעמידה את העלות השנתית הממשית על כ-147.6 מיליון ש"ח. במבט רב-שנתי לחומש 2027-2031, התקציב המצטבר צפוי להגיע ל-730 עד 750 מיליון ש"ח. המשמעות האמיתית של המספרים הללו נעוצה ביעד שאליו הכסף מנותב. בניגוד למוצרי צריכה תעשייתיים, כתיבת פרשיות תפילין היא מלאכת יד מדויקת ומורכבת שאינה ניתנת לאוטומציה. מבט על חלוקת העלויות הפנימית של ערכת 2,000 השקלים מראה כי כ-800 עד 1,000 ש"ח מוקצים לחומרי גלם, בעוד 1,000 עד 1,200 ש"ח מוקדשים ישירות לשכר העבודה של סופר הסת"ם. כדי לעמוד ביעד שנתי של 67,000 ערכות, על השוק להנפיק כ-5,600 זוגות תפילין בכל חודש. סופר מיומן העובד בריכוז ובהקפדה הלכתית כותב בממוצע 2 עד 4 זוגות בחודש. המשמעות: צורך מיידי בהעסקת 1,500 עד 2,500 סופרי סת"ם פעילים. בנוסף, כל זוג תפילין מחייב הגהת מחשב ובדיקה ידנית כפולה של מגיה מוסמך, בעלות ממוצעת של 150-200 ש"ח לזוג. משרה מלאה של מגיה במכונים אלו עשויה להניב הכנסה חודשית של 12,000 עד 15,000 ש"ח.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

מתוך תקציב רכש שנתי של כ-134 מיליון ש"ח, למעלה מ-80 מיליון ש"ח יופנו מדי שנה ישירות כשכר עבודה לבעלי מלאכה - סופרים ומגיהים. כ-54 מיליון ש"ח נוספים יזרמו למפעלי העור, מתפרות הטליתות והבורסקאות החרדיים.

עבור עולם התורה, מדובר בפתרון ייחודי לסוגיית פרנסת המשפחות. התוכנית עוקפת את מחסום פערי ההשכלה והדרישה ללימודי חול, ומתבססת בדיוק על הידע התורני, הדיוק ההלכתי וההסמכה המתאימים.

יתרה מזו, בשיחתנו עם הסופר עמנואל קודש, הוא מציין כי מקצוע כתיבת הסת"ם מהווה מודל מושלם לעבודה גמישה ועצמאית. אברך שיושב ולומד בכולל יום שלם יכול להקדיש שעתיים-שלוש בשעות הערב, או בשעות הפנאי בימי שישי ומוצאי שבתות (12-15 שעות שבועיות), כדי לכתוב זוג תפילין אחד או שניים בחודש.

בתוספת תשלום של אלפי ש"ח ישירות מהמכרז הממשלתי, ההכנסה האישית של האברך מוכפלת או משולשת בהשוואה למלגת כולל ממוצעת - תוספת שמשנה את מאזן הנטו של התא המשפחתי, מבלי לפגוע בסדרי הלימוד.

התבוננות במהלכיו של יו"ר ש"ס מוכיחה כי הוא מפעיל כאן לקח נלמד מפרשת 'כרטיסי המזון'. בקמפיין בחירות 2022 הבטיח דרעי מיליארד שקל בבסיס התקציב לחלוקת תלושי מזון לנזקקים. המיזם יצא לפועל וחילק מאות מיליוני שקלים למאות אלפי משפחות דרך עמותות חלוקה, אך נתקל בדרך בחומות משפטיות.

קריטריון הזכאות האוטומטי - 70% הנחה בארנונה - ספג ביקורת עזה מכלכלני האוצר, סומן כמנגנון המיטיב באופן מובהק עם המגזר החרדי, נגרר לעתירות בבג"ץ ולבסוף אולץ לעבור מניהול משרד הפנים לניהול של משרד הרווחה.

בפרויקט 'תפילין לכל ילד', השיטה מתוחכמת יותר: המוצר מוענק לכלל נערי ישראל מכל העדות והמגזרים בבתי הספר הממלכתיים, הממלכתיים-דתיים והמוכרים - שוויון מלא שאינו ניתן לתקיפה משפטית בטענת קיפוח.

הכסף הממשלתי אינו יוצא כמענק רווחה או כקצבה ישירה המעוררת התנגדות ציבורית, אלא כרכש טובין ושירותים ממשלתי לגיטימי של משרד החינוך. בזמן שהמוצר מגיע לכל בית בישראל, צינור הכסף חוזר באופן כמעט בלעדי לאלפי בתי אב חרדיים - היחידים שמחזיקים בידע, בהסמכה ובכלים לייצר את התפילין הקדושות.