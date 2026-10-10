בבלי
שבועיים וחצי לבחירות

יו"ר הרשימה המשותפת: נתמוך בכל ממשלה שתחליף את נתניהו

יוסף ג'בארין מכריז לראשונה באופן רשמי על נכונות לשמש רשת ביטחון לקואליציה חלופית • מציב תנאים: תוכנית למיגור פשיעה, עצירת הריסות ואופק מדיני

יוסף ג'בארין (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז במוצאי שבת באופן רשמי כי מפלגתו תהיה מוכנה להעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתביא להחלפת הממשלה בראשות . זו הפעם הראשונה שג'בארין מצהיר על כך באופן גלוי ורשמי, בסרטון שפרסם.

בסרטון שפרסם ג'בארין נאמר: "אחרי הבחירות נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית בישראל. יש לנו חופש פעולה מלא, ללא מגבלות, כדי להחליף את ממשלת נתניהו, ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו".

ההצהרה מתפרסמת כאשר נותרו שבועיים וחצי בלבד עד ליום הבחירות, בעוד הסקרים מצביעים על תיקו בין הגושים.

ג'בארין פירט את התנאים שתציב המפלגה הערבית המשותפת לכל קואליציה פוליטית שתבקש את תמיכתה. על פי דבריו, המפלגה תדרוש תוכנית פעולה ותקציבית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, עצירת מדיניות הריסת הבתים, וכן קידום אופק מדיני להקמת מדינה פלסטינית.

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