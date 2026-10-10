יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין הכריז במוצאי שבת באופן רשמי כי מפלגתו תהיה מוכנה להעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתביא להחלפת הממשלה בראשות בנימין נתניהו. זו הפעם הראשונה שג'בארין מצהיר על כך באופן גלוי ורשמי, בסרטון שפרסם.

בסרטון שפרסם ג'בארין נאמר: "אחרי הבחירות נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית בישראל. יש לנו חופש פעולה מלא, ללא מגבלות, כדי להחליף את ממשלת נתניהו, ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו".

ההצהרה מתפרסמת כאשר נותרו שבועיים וחצי בלבד עד ליום הבחירות, בעוד הסקרים מצביעים על תיקו בין הגושים.

ג'בארין פירט את התנאים שתציב המפלגה הערבית המשותפת לכל קואליציה פוליטית שתבקש את תמיכתה. על פי דבריו, המפלגה תדרוש תוכנית פעולה ותקציבית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, עצירת מדיניות הריסת הבתים, וכן קידום אופק מדיני להקמת מדינה פלסטינית.