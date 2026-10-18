בבלי
שבוע לפני הבחירות

נתניהו מגג הבניין: טראמפ אמר שרק אני יכול לסיים את האיום

ראש הממשלה פרסם סרטון מיוחד בעקבות תמיכת טראמפ • הוא הבהיר שחיסול האיום האיראני בשנתיים הקרובות יתאפשר רק תחת הנהגתי • "זה הקיום שלנו עצמו"

צילום: ראש הממשלה בנימין נתניהו | צילום: בנימין נתניהו

ראש הממשלה פרסם סרטון מיוחד בעקבות הודעת התמיכה הפומבית של הנשיא טראמפ בו לראשות הממשלה. הסרטון צולם על גג מבנה, ובו פנה נתניהו ישירות לקולות המתלבטים.

"אני מבקש שתקשיבו היטב לדברים שאמר ", פתח ראש הממשלה. "הוא נתן תמיכה בלתי מסויגת בי והסביר כי עשינו דברים נפלאים יחד – כטשנו את ואת הציר האיראני, והרחקנו את האיום המיידי של פצצות גרעין עלינו".

נתניהו הדגיש כי השותפות בינו לבין הממשל האמריקני אינה נשענת רק על הישגי העבר. לדבריו, טראמפ הבהיר שהשלמת המערכה וחיסול האיום האיראני בשנתיים הקרובות יתאפשרו אך ורק תחת הנהגתו. "הוא אמר 'אני לא יכול לעשות את זה עם מישהו אחר'", ציטט נתניהו את דברי הנשיא האמריקני.

"זה השיקול הגדול ביותר", סיכם ראש הממשלה את פנייתו לציבור. "יש עוד דברים חשובים, אבל זה הקיום שלנו עצמו – הבטחת נצח ישראל. זה מה שעומד על הפרק בבחירות האלה. הנשיא טראמפ אומר שהוא יעשה זאת רק אם שנינו נעשה זאת יחד – ולכן אני מבקש מכם לתת את הקול למחל".

ההצהרה של טראמפ והתגובה המהירה של נתניהו מעלות את הטמפרטורה במערכת הפוליטית, כאשר סוגיית התיאום הביטחוני-מדיני מול איראן והיחסים עם וושינגטון תופסים את קדמת הבמה בימים המכריעים שלפני ההצבעה.

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