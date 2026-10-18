ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון מיוחד בעקבות הודעת התמיכה הפומבית של הנשיא טראמפ בו לראשות הממשלה. הסרטון צולם על גג מבנה, ובו פנה נתניהו ישירות לקולות המתלבטים.

"אני מבקש שתקשיבו היטב לדברים שאמר הנשיא טראמפ", פתח ראש הממשלה. "הוא נתן תמיכה בלתי מסויגת בי והסביר כי עשינו דברים נפלאים יחד – כטשנו את איראן ואת הציר האיראני, והרחקנו את האיום המיידי של פצצות גרעין עלינו".

נתניהו הדגיש כי השותפות בינו לבין הממשל האמריקני אינה נשענת רק על הישגי העבר. לדבריו, טראמפ הבהיר שהשלמת המערכה וחיסול האיום האיראני בשנתיים הקרובות יתאפשרו אך ורק תחת הנהגתו. "הוא אמר 'אני לא יכול לעשות את זה עם מישהו אחר'", ציטט נתניהו את דברי הנשיא האמריקני.

"זה השיקול הגדול ביותר", סיכם ראש הממשלה את פנייתו לציבור. "יש עוד דברים חשובים, אבל זה הקיום שלנו עצמו – הבטחת נצח ישראל. זה מה שעומד על הפרק בבחירות האלה. הנשיא טראמפ אומר שהוא יעשה זאת רק אם שנינו נעשה זאת יחד – ולכן אני מבקש מכם לתת את הקול למחל".