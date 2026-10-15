בית המשפט העליון קבע כי יהודה אליהו ימשיך לכהן כממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, בדחותו עתירות שהגישו נגדו ארגוני שמאל. ההחלטה ניתנה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה.

בהחלטת בג"ץ נרשם: "מקובלת עלינו עמדת משיבי המדינה שלפיה מחלוקות מהסוג שמעלה הבקשה דנן מן הראוי לפתור בראש ובראשונה בשיח פנימי בין גורמי הממשלה, כמקובל, ולא על דרך של הגשת בקשות לבית משפט זה – בוודאי שלא במסגרת הליך בו ניתן פסק דין סופי".

בית המשפט הבהיר כי במסגרת ההסכמה שהושגה בין הצדדים, הכוונה הייתה למנות ממלא מקום לכהונת מנהל רמ"י על פי סעיף 23(א)(ג) לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט – 1959, החל מיום 22.7.2026. לפיכך, מניין התקופות הקבועות בסעיף יתחיל מאותו מועד.

לפני מספר חודשים בוטל מינויו של אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, כאשר הממשלה הסכימה להצעת השופטים. במסגרת ההחלטה נקבע שאליהו ימשיך בתפקידו עד 22 ביולי 2026, ולאחר מכן ימונה כממלא מקום.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להחלטה: "העתקת מהפכת ההתיישבות מיו"ש לנגב ולגליל היא קריטית ומשמעותית לעתיד מדינת ישראל. אחד הכלים העיקריים במסגרתו נעתיק את המהפכה לנגב ולגליל הוא רשות מקרקעי ישראל, ואני שמח שיהודה אליהו שהוכיח יכולת ביצוע ועשיה מרשימות, ימשיך לכהן בתפקידו ולהעתיק את המהפכה לנגב ולגליל".

המינוי הזמני של אליהו כממלא מקום מנכ"ל מאפשר את המשך התפקוד השוטף של הרשות. שר הבינוי והשיכון חיים כ"ץ חתם על כתב המינוי לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה. המינוי נעשה לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי קבע של מנכ"ל חדש לרשות, לפי המוקדם מביניהם.

ההחלטה מהווה הצלחה משמעותית לשר סמוטריץ' ולראש הממשלה בנימין נתניהו, שעמדו מאחורי המינוי למרות ההתנגדות. ועדת האיתור שהמליצה על מינויו של אליהו צפויה לשוב לפעול ולבחון מחדש את הליך המינוי, כאשר הרכבה צפוי להשתנות בשל חשש לניגוד עניינים.