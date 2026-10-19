טראמפ לנתניהו: אתה לוחם, תזכה בניצחון עצום

ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא לשעבר של ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחה טלפונית שבה החליפו דברי הוקרה הדדיים ודנו באתגרים המשותפים העומדים בפניהם. במהלך השיחה הביע נתניהו תודה עמוקה לטראמפ על תמיכתו המתמשכת, בעוד הנשיא לשעבר גיבה את ראש הממשלה וחזה לו הצלחה פוליטית.

נתניהו פתח את דבריו בהבעת הוקרה: "אני כל כך אסיר תודה על התמיכה המדהימה הזו. היית מנהיג מדהים של העולם החופשי, של אמריקה". ראש הממשלה הוסיף והצהיר כי טראמפ הוא "בהפרש עצום, החבר הגדול ביותר שישראל אי פעם הייתה לה או תהיה לה בבית הלבן", והדגיש כי "כל הציביליזציה מקבלת עוז" מאומצו של הנשיא לשעבר.

בהמשך השיחה פנה נתניהו לטראמפ ואמר: "יש לנו עבודה לסיים. אמרת את זה, ונסיים את זה ביחד". טראמפ השיב והבטיח כי "אף אחד אחר לא יעשה את זה". הנשיא לשעבר הדגיש כי את הצהרת התמיכה בנתניהו ניסח בעצמו, ולא נעזר ב"איזה בחור שכותב משהו".

טראמפ תיאר את נתניהו במילים: "אתה לוחם וזכית ליחס לא הוגן מהמדינה שלך, וכנראה שגם אחרים זכו ליחס לא הוגן... אבל אף אחד לא סבל מחוסר הוגנות כמוך". הנשיא לשעבר סיים את דבריו בתחזית אופטימית: "אני חושב שתזכה בניצחון עצום... האיש שעמד לצידי, ביבי".

נתניהו מצדו הדגיש את העוצמה של השותפות ביניהם, וציין כי הברית הוכיחה שהם מסוגלים "לעשות דברים מדהימים ביחד". הוא הצביע על האפשרות להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון: "אני יודע שהכוח שלנו מביא עוד מדינות". למרות שסירב לפרט באילו מדינות מדובר משום שהשיחה התקיימה ב"קו פתוח", נתניהו הבהיר: "כולנו יודעים שאנחנו יכולים להרחיב את הסכמי אברהם ההיסטוריים, שהבאנו ביחד תחת הנהגתך".

ראש הממשלה סיכם את דבריו בהתייחסות לאיום האיראני: "אנשים באמריקה צריכים לדעת שעמדת מול הסכנה הגדולה ביותר שניצבת מולם: איראן עם נשק גרעיני. אנחנו לא ניתן לזה לקרות".