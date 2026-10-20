נתניהו מתחייב: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני"

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (שלישי) סרטון וידאו בו הוא מתחייב כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ומאיים על איראן וחיזבאללה שלא לנסות לתקוף את ישראל.

"אני יוצא עכשיו לקריית שמונה, לגבול הצפון", פתח נתניהו בסרטון. "אני אומר לאיראן ולחיזבאללה: אל תעזו לתקוף אותנו, תקבלו מכה שלא חלמתם עליה".

ראש הממשלה התייחס לדברי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ בהקשר לבחירות הקרובות בישראל. "הנשיא טראמפ אמר שלשום מה עומד לבחירה בבחירות האלה. הוא אמר שצריך להסיר סופית את האיום האיראני. איראן שמנסה לחדש עכשיו את תוכנית הגרעין", ציין נתניהו.

לדבריו, טראמפ הבהיר כי "רק איתי הוא יצא לפעולה שתסיים את האיום הזה אחת ולתמיד. וזה תלוי בכם. ואני קורא לכם להצביע, מחל, להצביע עבורי".

נתניהו סיים את דבריו בהתחייבות נחרצת: "כי איראן לא תשמיד אותנו, אנחנו נשמיד את משטר האייתולות. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".