ימים ספורים לפני פתיחת הקלפיות, החלטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעוררת ביקורת חריפה בקרב בכירים במשטרה. לפי דיווח באתר 'הארץ', השר זימן למחר (יום חמישי) את סגל הפיקוד הבכיר לדיון בלשכתו, שיעסוק בהיערכות המשטרה ליום הבחירות.

הזימון המפתיע מעורר תרעומת במערכת. מקורות במשטרה טוענים כי בן גביר נעדר כמעט לחלוטין בשבועות האחרונים מדיונים מקצועיים, כשהוא מתמקד בקמפיין הבחירות של מפלגתו. כעת, כשהוא עצמו מתמודד בראש רשימתו, מביעים בכירים במערכת חשש משימוש בדיון לצורכים פוליטיים.

לפגישה בלשכת השר הוזמנו ראשי אגף המבצעים ואגף החקירות, לצד ראש מנהלת הבחירות המשטרתית. הדיון מתקיים שבוע לאחר שמפכ"ל המשטרה, דני לוי, כבר כינס דיון היערכות נרחב עם נציגי ועדת הבחירות המרכזית, צה"ל והשב"כ.

בסיום אותו דיון, הבהיר המפכ"ל נחרצות כי "המשטרה היא א־פוליטית", ואף איים בהדחת שוטרים שיביעו עמדה פוליטית. דבריו של לוי באו על רקע הרגישות הרבה המאפיינת את תקופת הבחירות, ובמיוחד השנה כאשר השר לביטחון לאומי עצמו מתמודד בראש מפלגתו.

מלשכת בן גביר נמסר בתגובה: "אין שום חריג, זו חובה של השר לקיים דיון כזה. זה תמיד נעשה, ואם לא תהיה היערכות – הראשון שתאשימו זה את השר".

הדיון המתוכנן למחר צפוי להתמקד בהיערכות המשטרה ליום הבחירות, לרבות פריסת כוחות, אבטחת קלפיות ומניעת אירועים חריגים. עם זאת, הביקורת בקרב בכירים במערכת מתמקדת בעיתוי ובנסיבות הזימון, כאשר השר נתפס כמי שהתרחק מהטיפול השוטף בנושאים מקצועיים בשבועות האחרונים.