יומיים בלבד מפרידים בין הציבור הישראלי ליום הבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, כ"ז באוקטובר. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הבוקר (ראשון) את הנתונים המרשימים שמאחורי ההיערכות הענקית.

על פי הנתונים הרשמיים, 7,331,981 אזרחים בעלי זכות בחירה יוכלו להצביע בבחירות הקרובות. לשם כך הוקמו 12,018 קלפיות ברחבי הארץ, עם 18,000 תיבות קלפי. מתוכן, 6,209 קלפיות נגישות, כאשר 3,621 מהן הן קלפיות נגישות מיוחדות.

ועדת הבחירות המרכזית הדפיסה 450 מיליון פתקי הצבעה - 11.5 מיליון פתקים לכל רשימה מתמודדת. לצורך כך נעשה שימוש ב-250 טון נייר. המערכת הלוגיסטית כוללת 20 ועדות בחירות אזוריות הפועלות ברחבי הארץ.

כדי לאפשר לכל אזרח להגיע לקלפי, הוועדה הסדירה 660 קווי תחבורה ציבורית בינעירוניים ללא תשלום ביום הבחירות, כולל כל קווי רכבת ישראל.

מאחורי ההיערכות עומד צוות אנושי עצום: הוועדה מעסיקה בין 40 עובדים בין מערכות בחירות, דרך 1,200 עובדים בתקופת הבחירות, ועד כ-100 אלף עובדים ביום הבחירות עצמו. מערך ההדרכה כולל כ-50 אלף מודרכים בכ-2,140 כיתות, וכ-15 אלף מצלמות מיועדות למפקחי טוהר הבחירות.

תקציב הבחירות לכנסת ה-26 עומד על 690 מיליון ש"ח, לטובת היערכות הוועדה וניהול מערכת הבחירות. סכום זה מיועד לכיסוי כל ההוצאות הכרוכות בקיום הליך הבחירות התקין.

גם לאחר סיום הבחירות, ההיערכות הסביבתית נמשכת: בסיום מערכת הבחירות תעביר ועדת הבחירות המרכזית למיחזור למעלה מ-400 טון נייר וקרטון.